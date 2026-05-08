８日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、ラストにバーンズ先生（エマ・ハワード）の驚きの事実が発覚した。

この日の「風、薫る」では、多江（生田絵梨花）が倒れ、養成所の仲間たちが代わる代わる看病を行う事に。りん（見上愛）たちは教わったように看護を行うが、病気の多江は心から安心できず。バーンズ先生から「課題を思い出せ」と伝えられたりん（見上愛）らは、ノートを読み返し、自分たちは勉強してきたことができていなかったことを反省する。

そしてラスト。多江の看病から「半年後」となりバーンズ先生は「ここで教えることはもうない」とし、生徒達にナースキャップとナースドレスをプレゼント。実際に病院で実習するように言う。ここで喜代（菊池亜希子）が「意外と良い方なんですよね」とささやくと、バーンズ先生は「意外と？」と反応。生徒は驚き、直美（上坂樹里）は「ちょっと待って。なんで先生は日本語が分かってるの？」と言ってしまう。

バーンズ先生は流ちょうな日本語で「日本に来ると決めてから勉強しました」といい生徒達は息を飲む。りんが「最初っから日本語話せたんですか？」と聞くと、バーンズ先生は「はい」と答え「私は天狗ですから、幻を見せたのかもしれません」とニヤリと笑う。

これで、バーンズ先生が「地獄耳」だった理由が判明。ネットでも「バーンズ先生、日本語喋れたー！」「バーンズ先生のいけず！」「日本語喋れない演技にすっかり騙されたｗ」「バーンズ先生が日本語話せるのすごくいいサプライズだった」「最初から日本語で教えて上げれば…」などさまざまな反応が上がっていた。