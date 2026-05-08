″中央構造線″が引き起こす「同時多発！ 巨大地震」の危機

更なる巨大地震が迫る

本誌も懸念していたエリアでの大地震が、現実となってしまった--。

４月20日に千島海溝・日本海溝沿いの北海道・三陸沖でマグニチュード（Ｍ）7.7の地震が発生。青森県階上(はしかみ)町で震度５強の大きな揺れを観測し、岩手県久慈(くじ)市には高さ80cmの津波が襲来したのだ。本誌「FRIDAY」（４月17・24日号）で千島海溝・日本海溝の地震が切迫していると警鐘を鳴らした、京都大学名誉教授の鎌田浩毅氏が解説する（以下、コメントは鎌田氏）。

「千島海溝と日本海溝は太平洋プレートと北米プレートの境界にあり、約400年前に巨大地震が起きて以降″ひずみ″が溜(た)まっています。両海溝では今後、東日本大震災を上回るＭ９級の超巨大地震が起き、震度７の強い揺れと最大で30m近い巨大津波が北海道や東北の太平洋沿岸を襲う可能性がある。プレート境界の海溝で巨大地震が起きる前には、内陸でも地震活動が活発化することがわかっています。沿岸部以外も注意が必要です」

確かに北海道や東北では内陸地震が多発している。’03年７月の宮城県北部連続地震（Ｍ6.4）、’08年６月の岩手・宮城内陸地震（Ｍ7.2）、’18年９月の北海道胆振(いぶり)東部地震（Ｍ6.7）……。海側のプレートが陸側のプレートに沈み込み、内陸の断層を刺激していると考えられるのだ。

危機は東日本以外にも迫っている。

「’95年１月の阪神・淡路大震災（Ｍ7.3）以降、’16年４月の熊本地震（Ｍ7.3）、’18年６月の大阪府北部地震（Ｍ6.1）と西日本でも内陸の地震活動が活発化しています（図・上）。とくに注意が必要な超巨大断層がある。九州から関東にかけ１０００km以上にわたり伸びる、世界最大級の断層の集合体『中央構造線』です」

影響しあう地震

中央構造線は距離が長い分、頻繁に多くの場所で地震が起きる。いつ、どこで巨大地震が発生してもおかしくないのだ。

「特徴は単発の地震で終わらないことです。例えば１５９６年９月１日に慶長伊予地震（推定Ｍ7.0）が起きてから、数日間で慶長豊後地震（同Ｍ7.0）、慶長伏見地震（同Ｍ7.5）が立て続けに発生しました。中央構造線やその延長線上の１ヵ所が揺れると他の箇所にも影響し、同時多発的に巨大地震が起きるんです。

政府の地震調査委員会は、特に危険な中央構造線上の地域を指定しています。近畿地方から九州までの全長約440kmにおよぶ、奈良県金剛山や和歌山県五条谷、愛媛県石鎚(いしづち)山、大分県由布(ゆふいん)院周辺などにある断層です。’16年４月の熊本地震も、中央構造線に連続する『大分-熊本構造線』で起きました。これらの断層で、巨大地震が間を置かず連続して発生する危険性がある。中央構造線が『地震の巣』といわれる所以(ゆえん)です」

各自治体は、中央構造線で巨大地震が起きた場合の死者数を想定している。奈良県・４３００人以上、愛媛県・最大１万２７５０人、大分県・最大３万人--。「地震の巣」は、西日本各地に甚大な被害をおよぼしかねないのだ。

「巨大地震の危機が迫る中央構造線をはじめ、多発する内陸地震が暗示していると思われるのが、Ｍ９級の南海トラフ巨大地震（以下、南海トラフ地震）です。地震だけでなく九州から関東にかけ巨大な津波が押し寄せ、最大29万人もの死者が出るといわれる南海トラフ地震は、過去の地盤隆起などから２０３５年前後に起きると想定されます。過去にも南海トラフ地震が起きる40年ほど前から内陸地震が続発。実際、１９４４年の昭和東南海地震（Ｍ7.9）や２年後の昭和南海地震（Ｍ8.0）の発生前にも内陸地震が急増していたんです（図・下）」

日本の総人口の約半数にあたる６８００万人が被災するという南海トラフ地震。その″前震″ともいえる中央構造線での巨大地震は、同時多発的に起きそうだ。

『FRIDAY』2026年5月15・22日合併号より