【「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 ～俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？～」20巻】 5月8日 発売 価格：792円

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講談社は、マンガ「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。」の20巻を5月8日に発売する。価格は792円。

本作はどんなものでもチート装備にできる強化魔術師のレインが、冒険者ライフを送っていくという物語。P.A.WORKS制作でTVアニメ化されることが決まっている。

20巻ではマーガレットの合流によってレインと青の水晶が勢いを取り戻すが、その裏できな臭い動きが生じてくる。

【「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。」20巻あらすじ】

ゼルージュ王国の未来にあるのは、繁栄か、破滅か。

マーガレットが合流し、勢いを取り戻すレインと『青の水晶』。

しかし彼らの団結の裏で、なにやらきな臭い動きが。

ゼルージュの王座をかけて、ドゥーラが企てた作戦とは……。

ついに20巻に突入！

ますます目が離せない、ギャグもドラマもてんこ盛りの新感覚ファンタジー！



