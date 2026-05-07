人気ゲーム『スターフォックス』新作のリリースが突如発表 映画『スーパーマリオ』にも登場して話題
任天堂は7日、人気シューティングゲーム『スターフォックス』シリーズの最新作『Star Fox』を、Nintendo Switch 2向けのソフトとして、6月に発売することを発表。SNSで大反響を呼んでいます。
『スターフォックス』シリーズの新作が発売されるのは、2016年発売の『スターフォックス ゼロ』『スターフォックス ガード』以来、約10年ぶりになります。
今作は、約30年前に発売されたシューティングゲーム『スターフォックス64』のリメイク作。当時とは、グラフィックやキャラクターデザインが一新され、新規のムービーシーンも追加されるなど、キャラクターや世界観をより深く味わうことができるようになっているといいます。また、キャラクターやゲームに登場する惑星の詳細が分かる図鑑テキストも、大幅に追加されているそうです。
■映画『スーパーマリオ』最新作に登場して話題に
『スターフォックス』シリーズのキャラクター、フォックス・マクラウドといえば、現在公開中の映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』に登場して話題に。そんな中、突如として発表された新作リリース決定のニュースに、SNSでは「マリオ映画にも出たし、復活してうれしい」、「懐かしくて泣けちゃう」など発表を喜ぶ声が続々と寄せられました。