任天堂は7日、人気シューティングゲーム『スターフォックス』シリーズの最新作『Star Fox』を、Nintendo Switch 2向けのソフトとして、6月に発売することを発表。SNSで大反響を呼んでいます。

『スターフォックス』シリーズの新作が発売されるのは、2016年発売の『スターフォックス ゼロ』『スターフォックス ガード』以来、約10年ぶりになります。

今作は、約30年前に発売されたシューティングゲーム『スターフォックス64』のリメイク作。当時とは、グラフィックやキャラクターデザインが一新され、新規のムービーシーンも追加されるなど、キャラクターや世界観をより深く味わうことができるようになっているといいます。また、キャラクターやゲームに登場する惑星の詳細が分かる図鑑テキストも、大幅に追加されているそうです。

『スターフォックス』シリーズのキャラクター、フォックス・マクラウドといえば、現在公開中の映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』に登場して話題に。