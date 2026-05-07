37歳・三輪麻未、第3子出産を報告 サッカー・大迫勇也の妻 ドイツで出産「目まぐるしくも愛おしい毎日を過ごしております」
サッカーJリーグ・ヴィッセル神戸の大迫勇也（35）の妻でモデルの三輪麻未（37）が7日、自身のインスタグラムを更新。第3子出産を報告した。
【写真】「長女ちゃんめっちゃ奥様似！」妻・三輪麻未＆9歳長女＆4歳次女と“顔出し”4ショットの大迫勇也選手
三輪は「春の光とともに、待望の第三子を出産いたしました」と報告。「新しいいのちを迎え、やさしい幸せに包まれる一方で、目まぐるしくも愛おしい毎日を過ごしております」と喜びをつづった。
「これまであたたかく見守ってくださった皆さまに、心より感謝申し上げます」と伝え「三人の子どもたちとともに、かけがえのない日々を大切に重ねてまいります」と結んだ。
ハッシュタグでは「ドイツにて出産」とも伝え、小さな赤ちゃんの足の写真と、夫・大迫のプレー中の動画も公開した。
【写真】「長女ちゃんめっちゃ奥様似！」妻・三輪麻未＆9歳長女＆4歳次女と“顔出し”4ショットの大迫勇也選手
三輪は「春の光とともに、待望の第三子を出産いたしました」と報告。「新しいいのちを迎え、やさしい幸せに包まれる一方で、目まぐるしくも愛おしい毎日を過ごしております」と喜びをつづった。
「これまであたたかく見守ってくださった皆さまに、心より感謝申し上げます」と伝え「三人の子どもたちとともに、かけがえのない日々を大切に重ねてまいります」と結んだ。
ハッシュタグでは「ドイツにて出産」とも伝え、小さな赤ちゃんの足の写真と、夫・大迫のプレー中の動画も公開した。