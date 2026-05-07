メイプル超合金・カズレーザー、ぺこぱ・松陰寺太勇が７日、自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」を更新。「【不仲】『コンビ解散』について語る」と題した動画を公開した。

カズレーザーは、解散を決意したコンビについて「めっちゃ決断じゃないですか？腹くくった決断に外野が文句言っちゃだめでしょうね」と見解。「だから解散するってなったのを止めたりする企画系は、あんまり良い気持ちはしないな。解散を思った時点で、もうしんどいんだから」と話した。

つづけて「解散って、いろんな理由ありますけど、９９・９％不仲ですもんね」と持論。「楽しいがあったら別に仲悪くてもやれる。楽しくないかつ不仲だから解散するんで」と話した。

松陰寺は「この前、ＡＢＥＭＡの特集かなんかで、フルーツポンチ（村上健志、亘健太郎）さんを特集してて。もう相当不仲なのよ？番組スタッフが『一旦、差しで２人で飲んでもらっていいですか』っていう。本当、居酒屋に２人来て。最初の２、３分。『きょう何で来たの？』『電車で来た』『花粉？』『ちょっと花粉まだ残ってるかな？』。これぐらいの会話で村上さんが『あ、もう無理です。スタッフさん』って。スタッフさん入れて」と振り返った。

カズレーザーは「でも、それ大人の対応じゃないですか？喧嘩しないためでしょ？」と感心すると、松陰寺も「そう。そう。まさにそれ。村上さんも同じこと言ってたんだけど、亘さんは『コンビ仲をなんとか保たせようとすると、仲良くしようとすると、どうしても喧嘩になるから。でもネタはやりたいし、解散する気もないから、とにかく話さない』と。すごいシンプルな合理的な解を見つけたなと思って。だから、仲良くしようとしない。解散しないために、仲良くしようとしないっていう」と、うなずいた。

つづけて、松陰寺は「こっち側が勝手に『コンビってコミュニケーションを取ってやるもんだ』みたいな。『お互いの意見をぶつけて、高め合って、どんどんステップアップしていくもんだろう』っていうふうな目で見ちゃってたけど。解散しないために、しゃべんないっていうのはすごい分かりやすいなと思った」と話した。

カズレーザーは「お笑いの作品がクリエーティブかどうかはちょっと分かんない。議論があると思うんですけど。仮にクリエーティブなものだとしますよ。クリエーティブなもの、何かを作るって別に議論が絶対に必要とも思わないですもんね。いや、なんか普通に作れるなら作ればいいじゃないですか？必ず、感情がぶつかり合った結果、ものが生まれるとは思わない」と見解。

さらに「フルーツポンチさんの気持ちは結構、分かりますね。その仕事を受けてくれたってスゴいですね。カッコいいですね。（番組用に）何かやんなきゃじゃなくて。『これはコンビとして良くない』っていうふうに（判断して）行けたのは。すげえ、いいですね。大人だなって思いますね」と話していた。