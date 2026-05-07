NISAは「月1万円」でも“年率3％・5％”なら、20年後には「十分な資産」になりますか？ 手取り22万円で、興味はあっても余裕がありません…少額投資でも意味はあるでしょうか？

月100円からNISAができる

投資と聞くと、多額な資金が必要というイメージがあるかもしれませんが、ネット証券など月100円から始められる場合もあります。月100円なら、1回コーヒーなどを我慢すれば投資に回すことができますよね。投資額が少額なので大きく資産を増やせる可能性は低いですが、そのぶんリスクも低く気軽に始められることがメリットです。

投資信託だけでなく、日本株なども最近では“1株だけ”や“1000円単位”で購入することができます。100株単位で株を買おうと考えるとまとまったお金が必要ですが、1株や金額指定で購入できると無理することなく投資を始めることができます。



月1万円の投資を20年続けるとどうなる？

少額の投資でも意味はあるのか、実際どれくらいお金が増えるのか、月1万円で20年運用した場合をシミュレーションしてみましょう。月1万円で20年ですから、元本は240万円です。

年利3％で運用できた場合、運用収益は87万円で資産は327万円になります。年利5％で考えた場合は、運用収益が166万円で資産は406万円となります。年利8％で運用できれば、運用収益は329万円で資産は569万円です。240万円が倍以上になるかもしれないと考えると、少額投資は無駄ではないことは明らかですよね。

NISAは投資ですので、確実性はなく、損をしてしまう可能性もあります。しかし、選ぶ商品により利率は変わりますが、長期保有で投資をすると複利効果が期待できるので、年利3％～5％は現実的な目安でしょう。



実際に経験してみることで分かることもある

投資に興味があるなら、少額でも良いのでまずは始めてみることをおすすめします。実際に証券会社に口座を作ってNISAや投資信託を始めてみることで、投資がどんなものなのか肌で感じることができるからです。

少額であれば、損をしてしまっても大きなダメージにはなりませんし、NISAや投資信託、株は好きなタイミングでやめることができます。投資は長期になればなるほど複利効果で資産を増やせる可能性があがるので、少額でも早めに始めることがポイントです。



興味があるのなら始めてみるのがおすすめ

少額の投資は意味があるのかな？ と考えてしまうかもしれませんが、少額でも時間を味方にすれば資産を増やせる可能性があるのでおすすめです。

投資をしてみることによって、投資とはどんなものかをリアルに感じたり、世界情勢や企業の業績に興味が湧いたりすることもあります。証券会社によっては、月100円からNISAができたり、1株や1000円単位など少額で株を買ったりすることができますので、興味があるのならぜひ投資を始めてみてください。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー