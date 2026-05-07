7日は晴れて季節外れの暑さに。これまでの一日の天気を振り返ります。

■連休明けは広く晴れ 沖縄も梅雨の晴れ間

7日（木）は梅雨前線が離れていき、沖縄では梅雨の晴れ間となっています。那覇では日照時間が8時間を超えて、梅雨入りしてから初めての晴天となりました。東北から九州にかけても日差しがたっぷり届いて洗濯日和となりました。紫外線は各地で強まり、西日本や沖縄では「強い」または「非常に強い」解析となっています。連休明けの通勤や通学も日傘や帽子などを活用した方が多かったかもしれません。

■太平洋側は雲が多い 関東沿岸で本降りの雨も

前線や低気圧の北側の雲がかかり、太平洋側を中心に一部でにわか雨がありました。関東沿岸にはまとまった雨雲がかかり、房総半島を中心に昼前から昼過ぎにかけては本降りの雨となりました。夜にかけては雨雲が抜けていく見込みで、天気は回復へと向かうでしょう。また、北海道は日本海北部を進む低気圧から伸びる前線の影響で、道北を中心に雨が降りました。夜にかけてもすっきりしない天気が続くでしょう。

■東北で真夏日 全国的に高温傾向に

7日（木）は、上空の暖気や日差しの影響で全国的に気温が高くなりました。岩手県の一関で30.0℃を観測し、今年東北で初めての真夏日となりました。長野県の上田でも30.4℃と真夏日を観測しています。東京や名古屋も25℃以上となり、大阪では今月初めての夏日となりました。連休明けの身体には堪える暑さになっていますので、熱中症にはご注意下さい。

【7日の最高気温】

午後3時まで ※（）内は季節感

札幌 23.1℃（6月下旬）仙台 24.5℃（6月下旬）新潟 24.7℃（6月中旬）東京 26.2℃（6月中旬）名古屋 28.3℃（6月下旬）大阪 27.4℃（6月上旬）福岡 26.1℃（6月上旬）那覇 28.6℃（6月上旬）