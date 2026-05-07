◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第１日（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

２年連続出場の１７歳のアマチュア、呉受旻（オ・スミン、韓国）が４バーディー、２ボギーの７０をマークし、暫定３位につけている。東Ｃで行われた昨年は通算１４オーバーで６８位と苦しんだが、今年は好発進。１１番でボギーが先行したが、「ハッとした。あまり欲を出さずに最後まで最善を尽くしていこうと思ったら、プレーが少しずつ良くなった」と持ち前の飛距離を生かし、４つのバーディーを重ねた。

ラフが深く、硬く速いグリーンとメジャー仕様のセッティング。最初にコースを回った際は「フェアウェーも広いし。簡単そうに見えた」という。だが、実際に試合でプレーをすると、難セッティングに加え、ピンポジションも難しかったと振り返る。そんな中でも外してはいけない箇所をチェックしながら練習ラウンドをしており、試合でミスが出ても「攻略法を生かせた」と胸を張った。

２４年大会は当時アマチュアだった李曉松（イ・ヒョソン）が優勝。ともに２００８年生まれで「とても仲良し」といい、韓国のナショナルチームではともに戦う仲間だ。「この大会で優勝したんだ。すごいな」と自身もプレーしたことにより、戦友の快挙が身にしみたという。

９月に１８歳を迎え、今後は米ツアー予選会や、日本のプロテストを受験予定。先月には日本で行われた全米女子オープン予選会で４位に入り、出場権を手にした。来日はこれで５度目といい、「ラーメンと豚カツが好き」と笑う。今大会の目標は予選通過。「まずは明日１日頑張って予選通過したい。そのあとはしっかりと今日みたいに自分のプレーに集中していきたい」。一歩ずつステップを踏み、大会２年ぶりのアマＶを目指す。