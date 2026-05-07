東海地方は、この先2週間は夏日(最高気温25℃以上)の日が多く、真夏日(最高気温30℃以上)に迫る日もあるでしょう。本格的な暑さに備え、エアコンのお手入れや夏服の準備、暑さに体を慣らす暑熱順化など、早めに準備を済ませておきましょう。

今日7日(木)は夏日続出 内陸部では真夏日に迫る所も

今日7日(木)の東海地方は、高気圧に覆われて、晴れている所が多くなっています。今夜にかけても、晴れる所が多いでしょう。ただ、太平洋側の地域を中心に、湿った空気や気圧の谷の影響で、雲の広がる所がある見込みです。一部で、にわか雨があるかもしれませんが、長い時間降るような雨ではなさそうです。

午後1時の気温は、名古屋で26.6℃、岐阜で25.3℃、津で24.4℃、静岡で21.5℃です。この後、もう少し上がる所もあり、内陸部では30℃に迫る暑さになる見込みです。まだ体が暑さに慣れていない時期ですので、熱中症に十分注意してください。

明日8日(金)は変わりやすい天気に 急な雨に注意

明日8日(金)は、湿った空気や上空に寒気が入る影響で、大気の状態が不安定となりそうです。東海地方は、日差しが出る時間もありますが、朝から雲が多いでしょう。所々で、雨や雷雨となり、変わりやすい天気となりそうです。大雨の心配はありませんが、短い時間にざっと降る雨に注意してください。お出かけの際は、雨具があると安心です。最高気温は25℃前後で、今日7日(木)ほど上がらないでしょう。

土日は行楽日和 しばらくまとまった雨はなさそう

9日(土)、岐阜県では、寒気の影響が残り、朝まで雨の降る所がありそうです。日中は、高気圧に覆われて、広く晴れるでしょう。10日(日)は、高気圧に覆われて、一日を通して安定して晴れそうです。極端な暑さはなく、土日ともに、最高気温は25℃前後の所が多いでしょう。この土日は、行楽日和となりますが、日差しが強いため、帽子や日傘の活用、日焼けどめクリームなどで、紫外線対策を万全にしましょう。

11日(月)以降も、晴れる日が多いでしょう。にわか雨はありますが、広い範囲でまとまった雨の日はなさそうです。

15日(金)〜20日(水) 暑さ増す より一層熱中症に注意

15日(金)以降も、晴れる日が多いでしょう。一段と暖かい空気が入りやすく、最低気温、最高気温ともに平年より高い状態が続く見込みです。名古屋や岐阜では、30℃に迫る暑さとなる日もあるでしょう。本格的な暑さに備え、エアコンのお手入れや夏服の準備、暑さに体を慣らす暑熱順化など、早めに準備を済ませておきましょう。

暑熱順化をするために日常生活でできること

暑熱順化には、体を暑さに慣れさせることが重要です。個人差もありますが、暑熱順化には数日から2週間程度かかります。暑くなる前から余裕をもって暑熱順化のための動きや活動を始めましょう。

暑熱順化のための動きや活動には、次のようなものがあります。



・筋トレやストレッチ

室内では、筋トレやストレッチなどで軽く汗をかくことができます。ただ、室内

の温度や湿度には十分注意して、暑くなりすぎたり、水分や塩分が不足したりし

ないようにしましょう。目安としては、時間は1回30分、頻度は週5回〜毎日

程度です。



・入浴

シャワーのみで済ませず、湯舟にお湯をはって入浴しましょう。入浴の前後に

は十分な水分と適度な塩分を補給し、入浴して適度に汗をかくとよさそうです。

目安としては、入浴の頻度は2日に1回程度です。



暑熱順化ができても、数日暑さから遠ざかると効果はなくなってしまいます。自分が暑熱順化できているかを意識し、まだ暑熱順化できていないときには、こまめな水分補給や涼しい場所での休憩などで熱中症を予防しましょう。