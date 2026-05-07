2026年5月7日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、福岡県のイタリアチェーン店「ピエトロ」に注目！

【写真】スタジオ試食会に「ピエトロ」の和風パスタが登場！



『県民熱愛チェーン 極』で今回登場するのは、福岡県のイタリアチェーン店「ピエトロ」。90年代後半にドレッシング革命を巻き起こし、累計販売本数3億本！今も全国で販売される和風ドレッシング「ピエトロ」と同じ会社で、イタリアンチェーン店は福岡県内に18店舗、全国では44店舗を展開。

1980年の創業から和風パスタにこだわり、福岡県民には「和風パスタ先駆けの店」として愛されている「ピエトロ」の、ドレッシングへのこだわりやおいしさの秘密に迫る。

スタジオの試食会にはお店で一番人気のパスタが登場。スタジオゲストたちの感想は…？



大阪出身・鈴木紗理奈は大阪のオカンパーマに…（写真提供：読売テレビ）

『ヒミツのOSAKA 極』コーナーの今回のテーマは「オカンとパーマ」。大阪オカンのヘアスタイルは、なぜかパーマ率が高いらしい!? 大阪オカン＝パーマのイメージが定着しているが、オカンたちはいつから《あのパーマ》になったのか？

大阪の街を行くオカンの若き頃から現在までの髪型変遷を大調査！大阪オカンのパーマの秘密に迫る。



いぎなり東北産、初登場の岩手出身・桜ひなのと宮城出身・伊達花彩／（写真提供：読売テレビ）

ケンミンカルチャーを支える、その県にしかないアルバイトさん＆パートさんに注目する新企画『ヒミツのアルバイト 極』がスタート。

今回注目したのは、岩手県にしかないアルバイト「わんこそばのお給仕さん」に密着。わんこそばの人気店に潜入し、お給仕さんの特別なスキルを紹介する。

お客さんにそばをたくさん食べてもらう熟練の技がある――!?