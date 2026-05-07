「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」で4月8日で、メジャーデビューを果たした“純烈の弟分”「モナキ」がこのほど日刊スポーツの取材に応じ、デビューイベントを終えた率直な感想などについて語った。【取材・構成＝川田和博】

デビューイベントではサプライズで、26年8月に東名阪のZeppツアーを開催することを発表した。ケンケン（29）は感動の涙、ケンケンの思いを知っていたおヨネ（28）はケンケンを思っての涙を流した。

Zepp公演について、まずはケンケンに聞くと、じん（39）から「泣かないでね！」とつっこまれつつ、「小さい時からいろんなアーティストさんのライブを見てきた場所」と思いを明かし、「お金も発生して、本当にモナキが好きで見に来てくださると思うので、会場をモナキ色に染めて、終わった後に“モナキ楽しかったね、よかったね”といってもらえるような空間作りをしたい」と熱く語った。

その一方では、「ただ、いかんせん心配なのは、まだ持ち曲が3曲しかないこと」と苦笑い。「それ以外のことをどうやっていくかを、これからみんなで決めていかなきゃと思っております」と話した。

ケンケンを思って涙を流した優しいおヨネは、「これまでは酒井（一圭）さんがスタッフさんとお話しして、我々は与えられたものをやっていく立場だったんですけれど」とすると、「今回は酒井さんとお話の場を設けていただけると聞いているので、モナキとして奇想天外なことができたらいいなとうっすら考えています」とニヤリ。「ただのライブではない、何か一つモナキエッセンスが加わったライブになれば、なんてことをちょっと考えたりしています」。だが、「まだ勝手に言っているだけなので、ふたを開けたらただのライブになっていたらごめんなさい」と“保険”をかけた。

サカイJr．（37）は「Zeppでできるということ自体が夢のような感覚と、本当にお客さまが来てくれるのだろうかという不安とで、今はごちゃごちゃな気持ちです」と告白。「ただ、酒井リーダーがやるぞと言ってくださったからには、やはりその期待にも応えたいし、モナキとしてもかけがえのない挑戦で、歴史の1ページになることは間違いないと思っています」と気合を入れなおした。

「ある種のお祭りじゃないですけど、一番熱いと思えるような1日を、ファンの皆さまとぜひ一緒に作っていきたいなと思っていますので、健康を第一に…」とした。

じん（39）によれば、「大きい何かがある時、ジュニ様は体調を崩しがち」という。サカイJr．は「私もそうですが、来てくださる方も元気で過ごせれば」と呼びかけた。

最後にミュージシャン経験のあるじんは「ミュージシャンの端くれをやっていたので、Zeppがどういう場所かは百も承知ですし、自分にとっては大事なステージなんです」とすると、「だからこそ、『えっ!? いいのかモナキで』という音楽界への申し訳なさと、あのステージを踏む恐れ多さで、不安で仕方がないんです」。サプライズ発表時にただ1人、表情をこわばらせた理由はこれだ。

だが「皮肉にも…」と続けると、「僕は『ほれ見たことか』ということが結構面白がられる」という。「だから、僕が不安であればあるほどヒットするのかなとも思っていて…」と吐露。「それは、すごく不本意なんですけど」としつつも、「でも、だから今めちゃくちゃ不安なんですけど、これ、もしかしてうまくいっちゃうのかなとも思っていたりもします」と複雑な心境を話した。

また、「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」を「10曲ぐらい違うバージョン、ボサノバ風から始まり、EDM、ラテン、タンゴ、パンク、ファンクとか作って、どれが良かったのかのアンケートもやりたい」と野望も語った。

最後は「不安なままやったほうがきっと面白がられるので、この不安は拭わないで立ち向かおうと思います」と胸を張った。（つづく）

◆じん 1987年（昭62）2月26日、東京都生まれ。11年ミュージカル「テニスの王子様2ndシーズン」、14年特撮ドラマ「烈車戦隊トッキュウジャー」など出演。その後、ミュージシャンへと転身。180センチ。血液型AB。

◆サカイJr． 1988年（昭63）12月8日、米・テキサス州生まれ。千葉大学工学部大学院を卒業後、鉄道会社に勤務しながら1級建築士を取得。不動産会社に転職も、順調なキャリアに区切りをつける。182センチ。血液型B。

◆ケンケン 1996年（平8）7月16日、福岡県生まれ。14年「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」ファイナリスト選出で芸能界入り。16年特撮ドラマ「動物戦隊ジュウオウジャー」出演、18年映画「花は咲くか」で映画初主演。177・5センチ。血液型O。

◆おヨネ 1997年（平9）8月15日、大阪府生まれ。高校時代には「Theカラオケ★バトル」に出場。音楽を趣味として会社員生活を送る。動画審査の個性あふれるパフォーマンスが酒井一圭の目に留まる。172センチ。血液型A。