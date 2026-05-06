この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

パンをやめられない理由は意志の弱さではなかった！脳を騙す「ニセモノの幸せ」の正体

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

健康パンの専門家が、自身のYouTubeチャンネルで「あなたがパンをやめられない本当の理由。脳をだます『小麦と砂糖』の罠」と題した動画を公開した。動画では、パンをつい食べ過ぎてしまう理由が、個人の意志の弱さではなく、「小麦と砂糖」が引き起こす脳の錯覚にあるという衝撃の事実を解説している。



「私って本当に意志が弱いな…と自分を責めていませんか？」という問いかけから始まる本動画。専門家によると、パンをやめられない最大の理由は、小麦と砂糖が引き起こす「2つの罠」にあるという。



1つ目は「小麦の罠」だ。小麦粉に水を加えてこねることで作られる「グルテン」は、胃や腸で消化される際に、脳を勘違いさせる物質に変化する。この物質が脳に届くと「気持ちいい」と感じるスイッチが押され、脳が「もっと欲しい」と強く記憶してしまう。その結果、お腹がいっぱいでもパンの匂いを嗅ぐだけで「抑えられない気持ちが生まれてしまう」と解説した。



2つ目は「砂糖の罠」。市販の食パンや菓子パンには想像以上の砂糖が使用されており、食べると血糖値が急上昇し、その後ジェットコースターのように急降下する。この急激な低下によって脳は「エネルギーが足りない」と錯覚し、強い空腹感やイライラ、眠気を引き起こして「もっとパンを！」と命令を下してしまうと指摘した。



これらの誘惑から抜け出す方法として、専門家は、小麦粉の代わりにスーパーで手に入る手頃な料理用米粉を使い、砂糖や油を排除した健康的なパンを「自分の手で焼くこと」を提案。ポリ袋など身近な道具を使って短時間で完成する独自の手法を紹介し、「自分で作る力を身につけることで、大好きなパンを罪悪感なくもっと自由に食べられるようになる」と語り、自身で食の安全を選択する重要性を伝えて動画を締めくくった。