HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第11話にて、快進撃を続けてきたSAKURAが、コーチから極めて厳しい言葉を投げかけられる場面があった。

【映像】美しすぎるデビューメンバーの3人（スタイル抜群の全身姿も）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。応募総数1万4000人の中から、最後の中間審査を経てAYANA（桑原彩菜・18歳）とSAKURA（飛咲来・15歳）がファイナルへと進んだ。(※全て参加時の年齢）

AYANAとSAKURAは既にデビューが決定しているアメリカ出身のエミリー（20）、スウェーデン出身のレクシー（21）、ブラジル出身のサマラ（20）の3人の中に最後の1人として加わり、ファイナルのステージで4人目のメンバーとしてステージに立つことが決定、そこの審査を経てどちらか1人がデビューを掴む。

デビューメンバーに合流しての通し練習中、ダンスコーチのニッキーはSAKURAに対し、「ディテールも力強さも抜けてるから、SAKURAがこのグループに合っていない」と酷評。さらに「最後のサビが、今一番弱くなってるわよ」と、パフォーマンスの精度の低さを指摘した。

加えて、中間審査では開脚（スプリット）で終了していた振り付けに、最終審査ではそこから瞬時に起き上がる「ロールアップ」という大技が追加。SAKURAはこの新技術に苦戦し、何度も転びながら練習を繰り返すこととなった。「これはすごく大変だと思いながら、今日はこなしてて。それでやっぱ苦戦とかもしてましたね」と、初めて味わうプロの要求の高さに翻弄されていた。