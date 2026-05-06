LE SSERAFIMの2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1のタイトル曲の名称が解禁

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5月22日にリリースされるLE SSERAFIMの2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1のタイトル曲の名称が「BOOMPALA」であることが解禁された。あわせて、掲載画像の通りプロモーションタイムテーブルも公開されている。

■「BOOMPALA」の楽曲の雰囲気を垣間見ることができる映像「Just BOOMPALA」の公開も

5月8日に「BOOMPALA」の楽曲の雰囲気を垣間見ることができる映像「Just BOOMPALA」が公開されると、続く5月11日には「展示空間」を意味する「パビリオン」をタイトルにした「BOOMPALA Pavilion」を解禁。そして、5月12日から5月14日にかけては「BIRCH SCAR」、「YUSU LILY」、「PEONY ROOM」の3種のコンテンツが順次公開される。各コンテンツに込められた具体的な意味は後日明らかになる。

また、5月15日にはコンパクト盤アルバムに関する情報が公開され、5月18日にはタイトル曲「BOOMPALA」のヒントを含むプレビューを開始。本格的にアルバムに盛り込まれた音楽への期待を高めていく。5月19日には、アルバムに収録されたすべてのトラックの雰囲気が感じられるハイライトメドレーが公開され、最後に、5月20日と5月21日の2度にわたってタイトル曲「BOOMPALA」ミュージックビデオのティザー映像が公開される。

『PUREFLOW』pt.1は、LE SSERAFIMの新たな章を告げるアルバムで、デビュー当初の「恐れがないから強い」と信じていた5人のメンバーが、恐怖を知り、そこから経験した変化と成長を経て「恐れを知っているからこそ、より強くなれた」と歌う作品。

5月2日にデビュー4周年を迎えたLE SSERAFIMは、7月の仁川公演を皮切りに、日本・アジア・米国・欧州など世界23都市32公演を巡る２度目のワールドツアー『2026 LE SSERAFIM TOUR ‘PUREFLOW’』を開催する。今回のワールドツアーでは、LE SSERAFIMにとって初となる欧州での単独公演を含め、より一層スケールアップ。日本では5都市11公演を披露する。

■【動画】LE SSERAFIM『PUREFLOW』pt.1トレイラー

■リリース情報

2026.05.22 ON SALE

STUDIO ALBUM『PUREFLOW』pt.1

■関連リンク

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp/