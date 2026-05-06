オクラホマシティ・サンダー vs ロサンゼルス・レイカーズ

日付：2026年5月6日（水）

開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City）

最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 108 - 90 ロサンゼルス・レイカーズ

NBAのオクラホマシティ・サンダー対ロサンゼルス・レイカーズがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた。

第1クォーターはオクラホマシティ・サンダーがリードし31-26で終了する。

第2クォーターはオクラホマシティ・サンダーが試合を有利に運び61-53で終了する。

第3クォーターはオクラホマシティ・サンダーが試合を有利に運び84-72で終了する。

第4クォーターはオクラホマシティ・サンダーが試合を有利に運び108-90で終了する。

試合はオクラホマシティ・サンダーの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は36:51出場、18得点、2アシスト、2リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-06 12:25:05 更新