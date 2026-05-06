映像関連製品の販売を手がけるSAEDA（広島市）は、オリジナルブランド「BECKS」のカメラシリーズ「B-Quest」から、コンパクトデジタルカメラ「BQ1」を2026年5月7日に発売する。

Wi-Fi接続でスマホへ簡単転送、SNSへのシェアも可能

撮影中でも細部まで確認しやすいタッチ操作対応の4.0型IPS液晶モニターに加え、前後にレンズを装備。従来のデジタルカメラでは難しいとされる"自分撮り"から風景の撮影まで、幅広いシーンでの撮影を楽しめる。

前面（メインカメラ）と背面（インカメラ）はワンタッチで切り替えられ、スマートフォンと同様の感覚で液晶画面を見ながら自分撮りができる。

Wi-Fi接続により、撮影データをスマートフォンへ簡単に転送可能。写真や動画をスムーズにSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）へ共有できる。

「クリエイティブフィルター」機能を備え、写真のスタイルや雰囲気をアレンジ可能だ。コールドシュー対応のインターフェースを装備し、LEDミニライトなどのアクセサリーを取り付けられる。

MP3/MP4形式に対応し、動画の視聴や音楽の再生にも対応する。

メインカメラは800万画素、インカメラは500万画素。容量1200mAhバッテリーを内蔵する。記憶媒体はmicroSDカード（8GB〜最大256GB）。USB充電ケーブル、ストラップ、クロス、カメラポーチが付属する。

カラーはブラック、クリーム/ブラック、クリーム/ブラウンの3色。

価格は1万8800円（税込）。