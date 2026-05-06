4月18日、誕生から150年を迎えた三重県。これまでの歴史を振り返り、未来へ向けて思いを一つにしようと5月5日、三重県誕生150周年を祝う式典が津市で開かれました。

1876年、明治9年4月18日に旧・三重県と度会県が合併して誕生した三重県。

三重県の誕生から150年を記念した式典が5日開かれ、約800人が参加しました。

一見知事は「次の50年、100年に向けて、子どもたちが三重に生まれてよかったと心から誇れる輝かしい美し国をともに作り上げていきましょう」と決意を述べました。

高田中学・高校の放送部によるナレーションで、1959年の伊勢湾台風や2016年のG7伊勢志摩サミットなど、三重県の誕生から150年の歩みを振り返りました。

四日市市出身でパリオリンピック女子レスリング金メダリストの藤波朱理選手によるトークショーも行われ、夢や挑戦をテーマに、高校生らと言葉を交わしていました。

三重県では今年、誕生150周年を記念したさまざまなイベントが予定されていて、12月には航空自衛隊のブルーインパルスが県内上空を飛行するということです。