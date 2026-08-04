三重テレビNEWS
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三重県産ウイスキーを発信 おかげ横丁に新ブース
国内外からの観光客にも三重県産のウイスキーを広く知ってもらおうと、伊勢神宮内宮前に試飲ができるPRブースが6日オープンしました。伊勢市に本社を…
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津工業高校の生徒が中部電力でインターンシップ 配電や停電復旧の仕事学ぶ
日々の学習を生かし自分の将来について考える機会になればと、電気に関して学ぶ高校生が2日間にわたり、三重県津市の中部電力パワーグリッド三重支社…
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白鳳梨出荷ピーク 糖度高く良好な出来
連日暑さが続く中、太陽の光をさんさんと浴びた伊賀市の特産品の一つ白鳳梨の出荷が本格的に始まりました。白鳳梨は、盆地ならではの寒暖差の大きい気…
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2031年全国植樹祭 三重県が招致表明
三重県の一見知事は2031年に開かれる全国植樹祭の招致に取り組むことを表明しました。実現すれば1980年以来、三重県で2度目の開催となります。全国植…
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核兵器廃絶訴え平和考える写真展
広島に原爆が投下されて6日で81年となります。爆心地となった広島で平和への祈りが捧げられた中、三重県桑名市では、核兵器の廃絶と平和を考える「原…
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終戦から81年 戦没者追悼式
終戦から間もなく81年を迎えます。三重県桑名市では6日、さきの大戦で犠牲となった戦没者を追悼し、世界の恒久平和を祈る式典が開かれました。式典に…
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甘みたっぷり松阪梨 お盆前に出荷ピーク 三重・松阪市
梨の「幸水」の季節を迎え、三重県松阪市内にある選果場ではお中元に向けて出荷の最盛期を迎えています。「幸水」はみずみずしく甘みがあり、果肉が柔…
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県内景気2年6カ月ぶり上方修正 回復基調示す
今年4月以降の三重県内の経済情勢について、東海財務局津財務事務所は「緩やかに回復しつつある」と、2年6カ月ぶりに判断を上方修正しました。津財務…
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三重県で8年ぶり開催 関西・中部6府県の茶の品評会
茶の生産量が全国3位の三重県をはじめ、京都府や愛知県など関西と中部6府県の茶の出来ばえを審査する品評会が、5日から三重県四日市市で開かれていま…
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警察官を支える家族へ 職場参観を開催
日々、昼夜問わず町の治安を守る警察官。それを支える家族に仕事への理解を深めてもらおうと、5日に松阪警察署で警察官の家族や子どもたちが参加する…
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熊本地震受け「みえ災害ボランティア支援センター」開設 活動支援金の募集開始
7月28日に発生した熊本地震を受けて、三重県は5日にボランティア支援の拠点となる「みえ災害ボランティア支援センター」を津市内に開設するとともに、…
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手術支援ロボットも体験 高校生が医師や看護師など医療の仕事学ぶ
医療に関する仕事を目指す高校生を対象にしたオープンホスピタルが、5日、三重県いなべ市のいなべ総合病院で開かれました。医師や看護師など医療に関…
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返済不要で年間48万円を給付 三重大学で奨学金の伝達式
農水産業への道を志す三重大学の学生を支援する奨学金の採用通知書の伝達式が4日、三重県津市の三重大学で行われました。この奨学金は、鶏肉の卸売や…
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「関連死を出さない気持ちで」 三重県が熊本地震支援本部を設置 罹災証明受付やDMAT派遣へ
熊本地震の発生から1週間となる4日、三重県は被災地支援を一体的に行う熊本地震支援本部を設置し、会議を開きました。7月28日に熊本県で発生した最大…
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トイレトラックが熊本地震の被災地へ出発 くみ取りなしで約1000回使用可能
最大震度7の地震を観測した熊本県宇城市に向けて、三重県四日市市のトイレトラックが4日に出発しました。四日市市が派遣するトイレトラックには5つの…
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太陽光発電施設で銅線ケーブル盗難相次ぐ 三重で前年より90件増 新法施行受け立ち入り検査
太陽光発電に欠かせない銅線ケーブルの盗難が増加する中、窃盗の防止を目的とした法律が今年6月に施行されたことを受け、4日、三重県桑名市で申請書類…
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夏休み学習室スタート 小学生がビー玉おもちゃ作りに挑戦
涼しい場所で夏休みの思い出や学びを深めてもらおうと、小学生を対象にした三重県桑名市で工作教室が開かれました。今年で14回目を迎える夏休み学習室…
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避難所の暑さ対策に課題 冷房設置率２３．１％ 三重県内
三重県内で避難所に指定されている学校の体育館などの冷房設置率は全国平均を下回り、設置が進んでいない現状が明らかになりました。熊本地震が発生し…
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夏の風物詩ヒマワリ見ごろ
毎日蒸し暑い日が続く中、三重県大台町で夏を代表するヒマワリの花が満開となっています。このヒマワリ畑は地元の有志でつくる弥起井倶楽部の皆さんが…
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児童虐待相談が8年ぶり2000件未満に ネグレクト・性的虐待は前年度から増加
三重県内における児童虐待の相談対応件数が2017年度以来、8年ぶりに2000件を下回ったことが県のまとめで分かりました。県によりますと、昨年度の県内…