Image: スリーアール株式会社

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

出張先で洗ったシャツが乾かない。雨のあとは子どもの運動靴がいつまでも湿っている。布団を干したいのに天気が続かない。梅雨が到来すればこういった悩みも加速しますよね。

そんなジメジメ対策に便利そうなのがmachi-yaに登場した「ぽけどらいトラベル」かもしれません。持ち出しやすい超小型衣類乾燥機に靴と布団用アタッチメントが加わり、1台でマルチに乾燥できるのがポイント。

先行販売では価格もおトクになっていたので、さっそく詳しくチェックしていきましょう。

あの超小型衣類乾燥機が進化！靴や布団も乾かせる「1台5役」になって新登場 【本体セット15％OFF】6,783円 詳細をチェック

手のひらに乗るコンパクト乾燥機

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「ぽけどらいトラベル」は名前のとおり旅行にも持って行きやすい小型乾燥機。サイズも小さく重量も545gとなっているため、500mlペットボトルの感覚で持ち運べます。

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収納ポーチや衣類乾燥用のカバーも付属しているので、まとめてスーツケースやバッグパックの隙間にも収納しやすそうですね。

靴や布団もまとめて対応

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メインの用途は衣類乾燥。ドライカバーにはハンガー5本分を一度にセットできるので、明日着て行きたい服が乾いていないときも助かりますね。

丈も最大90cmまでに対応し、スウェットやセーターなど厚手の素材にも使えるとのこと。

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ノンアイロン用のボディバルーンを使えばシワ伸ばしにも。

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そして本製品が便利なのが靴や布団もアタッチメント交換で対応できる点。自宅でも出張や旅行でもマルチに活躍できますね。

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最短10分で布団を温められるので寒い冬には手放せなくなるかも。

ドライヤーとしても使える

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本体が小さいのでドライヤーとしても使えるのがおもしろいポイント。ただの温風（強・弱）だけでなく、冷風モードもあるのでキューティクルにも安心です。

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気楽に持ち運べてマルチに使える「ぽけどらいトラベル」はこれからの季節にぴったりかもしれませんね。

執筆時点では本体セットが15％OFFの6,783円から、布団や靴対応のフルセットは場合は20％OFFの案内が11,152円（いずれも税・送料込）からオーダー可能でした。

気になった人は下のリンクからチェックしてみてください。

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Source: machi-ya