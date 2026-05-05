ストッケがシグネチャーチェアの新色を発売　新生児向けセットの素材もアップデート

ノルウェー発のベビーブランド「ストッケ（Stokke）」が、シグネチャーチェア「トリップ トラップ（Tripp Trapp）」の新色「カシミアグレー」と、新生児用シート「トリップ トラップ ニューボーンセット」の新色「バニラホワイト」を発売する。発売日は6月1日。全国のストッケ直営店と取扱店舗で販売する。

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トリップ トラップは、年齢に応じたアクセサリーを使うことで新生児から大人まで使えるチェア。北欧の「赤ちゃんであってもひとりの個人として尊重する」という考えをもとに、子どもの成長に合わせた幅広くサイズ調整が可能となっている。新色のカシミアグレーは、トリップ トラップ（3万7730円）に加えて、同アイテムに取り付けられる「トリップ トラップ ベビーセット」（1万560円）の2種類を揃える。

トリップ トラップ ニューボーンセット（2万1340円）の新色として登場するバニラホワイトは、張地を100%リサイクルポリエステル製にアップグレード。「トリップ トラップ クッション」と同様のサステナブル素材で、リサイクルまたは再生可能な素材を含むことを保証する「Interek Green Leaf」を取得している。