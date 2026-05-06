「3番・三塁」で先発出場…逆方向へ124メートル弾

【MLB】レイズ ー Bジェイズ（日本時間6日・セントピーターズバーグ）

ブルージェイズ・岡本和真内野手が5日（日本時間6日）、敵地で行われたレイズ戦に「3番・三塁」で先発出場。初回の第1打席で2試合ぶりとなる今季10号を放ち、メジャー移籍1年目で2桁本塁打に乗せた。

5月に入り、岡本の打棒が止まらない。1日（同2日）からのツインズ3連戦の初戦にメジャー移籍後初となる1試合2発を叩き込むと、そこから3試合連発。4試合連発の期待がかかった前日4日（同5日）のレイズ戦は四球と中前打でアーチを描けなかったが、1試合をへて再び快音を響かせた。

初回2死走者なしの場面で、右腕ラスムッセンがカウント1-1から投じた外角の96.3マイル（約155キロ）のフォーシームを逆らわずに振り抜いた。右翼席へ打球速度107.9マイル（約173.6キロ）、飛距離409フィート（約124.7メートル）、角度23度の一発を放ち、敵地も騒然とした。

岡本は試合前の時点で、34試合に出場し打率.236（127打数30安打）、9本塁打22打点、OPS.787の成績を残していた。35試合目で早くも2桁本塁打に乗せ、日本人選手の1年目としては歴代8位タイになった。（Full-Count編集部）