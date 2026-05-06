セルジオ越後の「新・サッカー一蹴両断」（34）

３月のイングランド戦のスタメンが中心になりそう photo by Reuters/Aflo





26名のワールドカップメンバー発表が迫るサッカー日本代表。果たして、どんな顔ぶれが大舞台への切符を手に入れるのか。おなじみのご意見番、セルジオ越後氏に聞く26名予想、GKとDFを紹介した前回に続き、今回は注目のMF、FW編。まさかの超サプライズが飛び出した。

【ボランチはターンオーバーも可能】

ワールドカップ本番での日本代表の戦い方は、３月のイギリス遠征（スコットランド戦、イングランド戦）のように、守ってカウンターがベースになるだろう。森保一監督が最近また言い出した「よい守りから、よい攻撃」だね。それを踏まえて予想したけど、やはり、かなり僕の願望が入ってしまった（笑）。

＜MF＞

遠藤航（リバプール）、伊東純也（ヘンク）、守田英正（スポルティング）、鎌田大地（クリスタル・パレス）、相馬勇紀（FC町田ゼルビア）、三笘薫（ブライトン）、堂安律（フランクフルト）、田中碧（リーズ）、中村敬斗（スタッド・ランス）、佐野海舟（マインツ）、久保建英（レアル・ソシエダ）

ケガの南野拓実（モナコ）が間に合いそうもないので、その南野が抜けた左シャドーに三笘が入ったイングランド戦のスタメンが軸になるだろう。そこに久保がどう絡んでくるか。

ボランチも、イングランド戦で先発した鎌田、佐野海のコンビがかなりいいね。いまだケガで離脱中の遠藤に関しては、これだけ長く故障で戦列を離れているのはちょっと心配だけど、復帰間近だと聞くし、もともと頑丈なタイプなだけに、戻ったら戦力として計算できるんじゃないかな。もちろん、今まで長く主将を務めてきたことも大きい。

そして、遠藤を呼ぶなら守田も必要になる。遠藤と守田のふたりは日本代表の心臓として長くコンビを組んできた。守田は運動量があって、守備はもちろん、攻撃面でもチームに貢献できるのが持ち味。このふたりがいれば、鎌田、佐野海とのターンオーバーも可能だ。

守田は、直近のイギリス遠征に招集されなかった。一部では森保監督との関係がうまくいっていないのではという見方もあるようだけど、所属クラブでのプレーぶりを見たら、呼ばない理由が見当たらない。チャンピオンズリーグでベスト８まで進んだチームで主力として活躍しているのだから、たいしたものだよ。

一方で、個人的にずっと期待していた藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）は選外とした。センスのあるいい選手で、順調に成長していると思うけど、ほかのボランチの選手と比べたときに、まだ少し物足りないかな。

あと、相馬を入れた理由は、正確なキックだね。町田でもセットプレーをまかされているし、直接フリーキックからゴールも決めている。そういう武器を持った選手は、実は今の日本代表にはあまり見当たらない。先日のAFCチャンピオンズリーグ（エリート）決勝でもさすがのプレーぶりだったし、ワールドカップでも、リードした相手が終盤に守備を固めてきた時に、クロスやセットプレーなど彼のキックが生きるはずだ。

【ワントップの軸は上田】

＜FW＞

鈴木優磨（鹿島アントラーズ）、小川航基（NECナイメヘン）、前田大然（セルティック）、上田綺世（フェイエノールト）、町野修斗（ボルシアMG）

ワントップの軸は上田。アジア予選と違い、強豪との対戦が続くワールドカップでは前線で孤立する時間が長くなるし、ボールが来た時の負担も大きくなる。それでも最近の上田は体が強くなり、ヘディングも強い。替えの利かない選手になった。

前田はワントップというよりも左のウィングバックとしての選出。チームが疲れてきた苦しい時間帯に、あの運動量とスピードで相手ボールを２度追い、３度追いしてくれる彼がいれば、森保監督も助かるだろう。

そして鈴木優。これはもう完全に僕の好みだ（笑）。大事な場面でゴールを決めるのはもちろん、相手を背負ってボールを受け、そこからパスでチャンスも演出できる。ミスが少なく、守備もサボらない。気持ちを前面に出して、チームを引っ張る。そういうプレーをJリーグで見せ続けている。それなのに、なぜ代表に呼ばれないのか、不思議で仕方がない。

敵にも味方にも遠慮せずにモノを言う姿勢を嫌がる人がいるのはわかる。特に日本はそういう傾向が強いよね。でも、イメージが悪くても点を取る選手と、イエスマンで点を取らない選手と、どちらがチームのためになる？ ジーコ、ドゥンガ、ストイコビッチ、日本代表ならラモス（瑠偉）、（田中マルクス）闘莉王......彼らも皆、口がすごかった（笑）。プロ、そして代表チームは実力の世界。学校の部活動じゃない。守田もそうだけど、鈴木優も活躍しているから呼ぶ。シンプルな話だ。

また、鹿島ファンの人なら覚えていると思うけど、鈴木優は2019年シーズンに上田と一緒に２トップを組んでいたことがあって、相性も悪くなかった。鈴木がサポートにまわり、上田が得点を重ねていた。代表でもそのホットラインを見てみたいね。

（33）を読む＞＞＞セルジオ越後が予想するワールドカップメンバー26名「長友がいなければ、誰もチームを盛り上げられないの？」