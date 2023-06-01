Ｕ-17日本、初戦でカタールを３−１粉砕！ 先制を許すも、齋藤の同点弾＆北原２発！【U-17アジア杯】
U-17アジアカップがサウジアラビアで開幕。小野信義監督が率いるU-17日本代表は、現地５月５日にグループステージ初戦でカタールと対戦した。
立ち上がりは主導権の奪い合いで、時間の経過とともに日本が押し込み始める。
北原槙が積極的にミドルを狙えば、元砂晏翔仁ウデンバがセットプレーで惜しいシーンを作る。
ただ、25分に一瞬の隙を突かれて失点。カタールのシンプルかつスピーディな攻撃で中央を崩され、アヨクンレ・サミュエル・トコデの冷静なシュートでゴールを割られた。
ポゼッションでは優位に立つ日本は、自分たちのテンポでボールを動かし、攻撃を組み立てていく。ボックス内に進入する場面もあったが、相手の身体を張った対応の前に得点できず。０−１で試合を折り返す。
後半も積極的に攻めに出るなか、51分に同点弾をゲット。北原のFKを元砂が折り返し、齋藤翔がヘッドで押し込んだ。
これで勢いづくと、日本の攻撃はさらに迫力を増す。そして70分、ゴール前で相手のクリアに反応した北原が頭で押し込み、逆転ゴールを挙げる。
さらに76分、北原が左サイドから持ち込み、左足を一閃。鋭い一撃をファーサイドに突き刺した。
その後は危なげなくゲームをコントロールした日本が、３−１で快勝。力強い戦いぶりで白星スタートを切った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
立ち上がりは主導権の奪い合いで、時間の経過とともに日本が押し込み始める。
北原槙が積極的にミドルを狙えば、元砂晏翔仁ウデンバがセットプレーで惜しいシーンを作る。
ただ、25分に一瞬の隙を突かれて失点。カタールのシンプルかつスピーディな攻撃で中央を崩され、アヨクンレ・サミュエル・トコデの冷静なシュートでゴールを割られた。
後半も積極的に攻めに出るなか、51分に同点弾をゲット。北原のFKを元砂が折り返し、齋藤翔がヘッドで押し込んだ。
これで勢いづくと、日本の攻撃はさらに迫力を増す。そして70分、ゴール前で相手のクリアに反応した北原が頭で押し込み、逆転ゴールを挙げる。
さらに76分、北原が左サイドから持ち込み、左足を一閃。鋭い一撃をファーサイドに突き刺した。
その後は危なげなくゲームをコントロールした日本が、３−１で快勝。力強い戦いぶりで白星スタートを切った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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