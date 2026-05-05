HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第11話にて、経験豊富なAYANA（桑原彩菜・18歳）がファイナル進出を決めた。

【映像】美しい腹筋あらわ！ファイナルに進出したAYANA

候補生4人の中から、最終審査に進む2人が決まる中間審査が終了。いよいよ結果が発表される時が来た。AYANA（桑原彩菜・18歳）は広島県出身で、2021年にKep1erを輩出したオーディション『Girls Planet:999 少女祭典』に参加。歌・ダンス歴10年で常に成績上位で勝ち進んできた、経験豊富な候補生だ。

「探し求めていた理想の逸材」

最初の通過者として名前を呼ばれたAYANA。これまで「無難」という評価を受け続けてきた彼女だが、中間審査では2曲とも難度の高い高音パートを担当し、見事なパフォーマンスを披露した。審査過程では、HYBE × Geffen Records社長のミトラ・ダラブに「私の中では間違いなくAYANA（を通したい）。彼女こそ、私たちが探し求めていた理想の逸材」とまで言わしめた。

「私はこの夢を叶えるために人生に時間をかけてきたので、その自分を信じて、結果を待とうと思います」と語るAYANA。最初の合格者として名前が呼ばれると、安堵したように笑顔を見せた。スタジオキャストのヒコロヒーやMOKA（ILLIT）も、「良かった」と拍手を送る。

クリエイティブ制作責任者のジェイ・インは「今日は、前のラウンドでは見えなかったものが見えたと思います。特別なAYANAさんにしかできないものを見せてほしいと思いますし、そうできると信じています」と最終審査への期待をコメント。ミトラは「一番安定していて、自信を持っているように感じました。他の人が持っていない才能が溢れています」と絶賛し、AYANAに笑顔が広がる。

またエグゼクティブクリエイターのソン・ソンドゥクは「AYANAさんは4人の中で最高の実力を持っています。デビューメンバーの3人と比べても引けを取らないくらい成長してきたし、自分だけの個性を見つけられれば、最強のFINAL PIECEになってくれることを期待しています」と評価。AYANAは「冷静に見られるけど、実は自分の中ですごく葛藤があって。この合宿で諦めようかなと思っていたこともあったし、1人で夜3時くらいまでずっと、泣いていたこともありました」と振り返り、「ここまで来たからには絶対にデビューしたい」と意気込んだ。（『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』／ABEMA K-POPチャンネル）