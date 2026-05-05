千鳥ノブのめい・早川優衣、ウエディングドレス姿が美しい挙式ショットを公開「幸せすぎる時間でした」
BMXライダーでお笑いコンビ・千鳥ノブのめいとしても知られる早川優衣が、5日に自身のInstagramを更新。挙式ショットを公開した。
【写真】早川優衣、幸せいっぱいのウエディングドレス姿
早川は幸せそうな表情で新郎と腕を組んでいる写真やウエディングケーキの前で並んでいる写真、バックショット、横顔など、さまざまな挙式ショットを公開。早川は「人生でいちばん幸せな日」とつづり「大好きな人たちに囲まれて、大好きな人との結婚式。どの瞬間も笑顔いっぱいで、愛に溢れた、温かくて幸せすぎる時間でした」と振り返った。
早川は「ご列席くださった皆さま、いつも見守ってくださる皆さま全ての方へ感謝の気持ちでいっぱいです」と周囲に感謝。「これからも温かく見守っていただければ嬉しいです」と呼びかけた。
彼女の挙式ショットには「最強に可愛いし素敵」「めっちゃ綺麗」「お幸せに」などの声が集まっている。
■早川優衣（はやかわ ゆい）
2001年8月11日生まれ。岡山県出身。BMXライダー。2013年に全日本BMX連盟 Girls 11〜12歳クラス年間ランキング1位、2019年に全日本選手権3位、世界選手権出場、2020年にJBMXF 大東建託シリーズ第1戦チャンピオンシップ女子優勝という成績を残す。お笑いコンビ・千鳥のノブのめいで、2023年には『相席食堂』（朝日放送テレビ）に出演した。
引用：「早川優衣」インスタグラム（@yui_hayakawa）
【写真】早川優衣、幸せいっぱいのウエディングドレス姿
早川は幸せそうな表情で新郎と腕を組んでいる写真やウエディングケーキの前で並んでいる写真、バックショット、横顔など、さまざまな挙式ショットを公開。早川は「人生でいちばん幸せな日」とつづり「大好きな人たちに囲まれて、大好きな人との結婚式。どの瞬間も笑顔いっぱいで、愛に溢れた、温かくて幸せすぎる時間でした」と振り返った。
彼女の挙式ショットには「最強に可愛いし素敵」「めっちゃ綺麗」「お幸せに」などの声が集まっている。
■早川優衣（はやかわ ゆい）
2001年8月11日生まれ。岡山県出身。BMXライダー。2013年に全日本BMX連盟 Girls 11〜12歳クラス年間ランキング1位、2019年に全日本選手権3位、世界選手権出場、2020年にJBMXF 大東建託シリーズ第1戦チャンピオンシップ女子優勝という成績を残す。お笑いコンビ・千鳥のノブのめいで、2023年には『相席食堂』（朝日放送テレビ）に出演した。
引用：「早川優衣」インスタグラム（@yui_hayakawa）