人気声優の梶裕貴さんをナビゲーターに迎え、「フェイラー」のひとつひとつのデザインに込められたテーマやストーリーを描く特別映像『FEILER ART STORIES - Special Movies -』が公開されています。

これはドイツのシュニール織ブランドの「フェイラー」が、自社アイテムの価値を改めて捉え直し『FEILER ART』として、日常に寄り添う存在としての“アート”を提案するプロジェクトの一環で、その『FEILER ART』を表現する場として、2026年は映像・イベント・特設サイトなど、多角的なコンテンツを展開していく予定となっています。





同シリーズは年間を通じて計4本の公開を予定しており、今回は第1弾として『BLAUE ROSEN（ブラウローゼン）』編を4月13日（月）に『FEILER ART』特設サイトにて公開。

そして『FEILER ART STORIES - Special Movies -』の公開にあわせ、梶さんの語りで『FEILER ART』の世界観を紹介するプロモーション映像を公式YouTubeに公開。作品に込めた想いや表現へのこだわりなど、ここでしか聞けない言葉を楽しめます。

また、美術館のように体験できる「フェイラー」のポップアップイベント「FEILER ART MUSEUM（フェイラーアートミュージアム）」を開催。5月6日（水・休）まで六本木ヒルズ ヒルズカフェ／スペースにて開催中で、『FEILER ART』の世界観を体験できる初めての場として、展示・ショップ・カフェが一体となった空間となっています。

会場では 「フェイラー」のデザインをアート作品のように展示。それぞれの背景や物語を、美術館のように楽しめるほか、梶さんによる語りとともに作品を鑑賞できる音声ガイドもあり、空間全体で『FEILER ART』の世界観をより深く体感できそうです。なお、この音声ガイドは「フェイラー」公式ブランドサイト内のスペシャルサイトでも同期間中に公開予定なので、会場にお越しいただけない方にも楽しめるとのことです。

そのほか注意事項などは公式Instagramなどを事前に参照してください。