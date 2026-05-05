沖縄県の玉城デニー知事が2026年4月29日に投稿した「野菜そば」を食べたことを報告するポストを公式X上から削除し、さまざまな声を集めている。

「流石にゴルフしてたとは思えないが」の声も

この投稿で玉城知事は「伊江島に訪問した際、久しぶりに野菜そばを食べました」と報告し、野菜そばを映した写真を投稿。

箸袋などから、この野菜そばが提供されているのは沖縄県伊江村のゴルフ場に併設されたレストランだと指摘されていた。

なお、県の発表によると、玉城知事は4月21日に伊江村で行われた「芳魂之塔平和祈願祭」に出席。一方、同日に名護市の辺野古沖で発生した船転覆事故を受けて、現場海域が見渡せる海岸で献花を行ったことが報じられていた。

その後玉城知事は4日までにポストを削除。削除した理由についてはX上で明らかにしていない。

この削除にX上からは、「投稿をわざわざ消すなんて、よっぽど都合が悪い内容だったんでしょう」「流石にゴルフしてたとは思えないが献花しに行くのに、こんなポストを出来る事に神経を疑う」といった声が集まっている。