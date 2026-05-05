今回は、会社の先輩に突然、120万の婚約指輪を渡されたエピソードを紹介します。

1回しかちゃんと話したことがないのに…

「新卒で入社し半年ぐらいたちましたが、先輩男性社員のSさんに毎日のようにLINEを送られ、困っています。というのも、私が入社したばかりの頃、Sさんに優しく声をかけてもらったので、そのお礼を伝えたところ、私が好意を持っていると勘違いされたからです。

Sさんはなぜか『私と付き合っている』と勝手に思い込んでいるようですが、ただただ迷惑でしかありません。

会社の上司にそのことを話し、Sさんの迷惑行為はおさまったと思ったのですが、ある日私が彼氏とデートしているときに、Sさんが突然『結婚しよう……』と言って120万の婚約指輪を渡してきたんです。本当に困りましたし、彼氏は一体どういうことかと激怒していました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 会社の上司に相談し、迷惑行為がおさまったと思って安心していたら、このようなことが起きたそうです。会社でこんな男性に遭遇するのも嫌ですが、プライベートの時間、しかも彼氏とデートしているときに会うなんて……本当に嫌ですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。