塩多雅矢トレーニングコーチが解説…コントロールを向上させる腕の使い方

スローイングでボールが抜けたり、スライド回転したりする選手は少なくない。首都圏を中心に年間20校以上を指導し、動作改善指導に定評があるトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、適切な腕の使い方を習得する方法として「正対スロードリル」を推奨している。

送球で体を回転させても、腕が体を追い越してからボールを離してしまうと、回転のエネルギーがボールに伝わらない。塩多さんは「最終的に腕をどの方向に振るのかが重要」と語る。投げる方向に体を向ける瞬間、腕がどう動いているかを把握し、回転の力を腕にしっかり伝えられるリリースを習得することが、このドリルの狙いだ。

実践方法は“目標物”に正対して投げるというシンプルなものだが、頭上で相手と手を合わせる「ハイタッチ」のイメージを持つ。相手の頭に手を乗せるような感覚で、最後に手が前に走るように動かす。この感覚でボールを離すように心掛ける。

右投げなら左側から見た時に、右肘が体の真横に残っている状態を作る。目標物の真後ろから腕を出していく感覚だ。前腕が投げたい方向に真っすぐ進むスピードが、コントロールに関係するという。前腕が真っすぐ進むことで、ボールが指にかかる感覚も出てくるようになる。

注意したいのは、“肘の突き出し”。顔の前に肘が出たり、前腕が外側に進んだりすると、コントロールが乱れる。また、手首をこねて修正しようとすると、スライド回転してしまう。肘が体の真横に残る状態を意識し、ハイタッチのイメージでリリースする感覚を覚えれば、コントロールは格段に良くなるはずだ。（First-Pitch編集部）