◇ファーム西地区 ソフトバンク5―2オリックス（2026年5月4日 タマスタ筑後）

ソフトバンク・杉山が、オリックスとのファーム・リーグに先発。直球の最速は153キロを計測し、1回無安打無失点1奪三振と完璧に抑え込んだ。

「（連絡を）待つのみという感じです」

4月11日の日本ハム戦（エスコン）で自身の投球内容のふがいなさからベンチを殴打し、13日に左手骨折の手術を受けた。今月2日のファーム交流戦・中日戦（ナゴヤ）で実戦復帰し、1回無安打無失点だった。復帰2戦目のこの日は味方のエラーで出塁を許しただけ。いつでも上がれる状態に仕上がった。

試合前には自ら斉藤2軍監督にフォークのアドバイスを聞き、試合で実践。「僕より握りが浅くて、キャンプから練習している握りに近かった」と新たな気付きもあった。前回登板から課題と考えたフォークの制球力を高めるヒントを得た。

現在、既に左手の患部に痛みはない。守護神は「（いつ呼ばれても良いように）調整しています」と力強く語った。5日まではリハビリ管轄だが、練習終了後には空路で移動するとみられる。この日の西武戦の試合後、小久保監督は「登録はまだ。明日、入ってきます」と説明した。最短6日の西武戦（ベルーナドーム）で1軍昇格する見通しだ。

昨季は6月途中から守護神を任され、セーブシチュエーションでの失敗ゼロでセーブ王に輝いた。ここまで開幕から7試合に投げて防御率9・00と苦しんでいるが、チームのリーグ3連覇にその存在は欠かせない。

【杉山の骨折からの経過】

▽4月11日 日本ハム戦（エスコン）で4点差の9回に登板し、2安打1四球で1失点。自身のふがいない投球に試合後、ベンチを殴打し、左手骨折。

▽13日 球団が佐賀市内の病院で、左手第5中手骨骨幹部骨折にともなう接合術を受けたと発表した。競技復帰まで1〜2カ月の見込み。

▽18日 みずほペイペイドームを訪れ、取材対応。「大変申し訳ないと思ってます。信頼をもう一回、一からというところです」

▽23日 患部の抜糸を行い、そのまま筑後ファーム施設で練習した。ブルペンで立ち投げの20球。

▽27日 筑後ファーム施設でキャッチボールを行い術後、初めて左手で捕球する。

▽5月2日 中日とのファーム交流戦（ナゴヤ）で実戦復帰。7回に4番手で登板し、1回無安打無失点。15球を投げて最速155キロだった。小久保監督は報告を受け「もう一回、2軍で投げてその後考えます」