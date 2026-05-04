ハロー!プロジェクトのアイドル・Juice=Juiceの楽曲「盛れ!ミ・アモーレ」のミュージックビデオ（MV）の「Promotion Edit」の再生回数が4日、1000万回を突破した。



【写真】CDTVをがっちり“キープ”

グループはこの日、春ツアーの札幌公演。2公演目の後半のMCでリーダー・段原瑠々(24)が「いいニュースがありますが、聞きますか?今、『盛れ!ミ・アモーレ』のミュージックビデオが1000万回再生突破しましたー!」と生報告した。会場の「Zepp Sapporo」に集まったファンは「バンザイ」と大喜びだった。



段原は「ずーっとジワジワと伸び続けてまして、メディア出演とか、新しいお仕事もさせていただきつつ、ライブで歌う『盛れ!ミ・アモーレ』がやっぱり好きだなと思うんです」とこだわりをチラリ。同曲の盛り上がりもあり、最近ではテレビ朝日系「ミュージックステーション」やTBS系「CDTVライブ!ライブ!」に出演するなどしたが、ライブへの強い思いをにじませた。



SNSでの関連動画再生回数は6億回とも言われている。ファンが拡散させたことも後押しとなっているだけに「Juice=Juiceファミリー（ファンの総称）が本当に誇りなんですよ。いい人たち」と感謝。「これからも変わらずに突っ走っていけたらなと思います」と気合を込めていた。グループは5月26、27日に横浜市「ぴあアリーナMM」での2days公演も開催する。



同曲は2025年10月8日発売。約7カ月で大台に乗った形となる。今年6月24日には同曲も収録される新作EP「MORE!MORE!EP」の発売も決定。「BLOODY BULLET」「甘えんな」を初音源化し、さらに、広瀬香美がプロデュースした「クラクラ・クライマックス」、中島卓偉提供の「結論から言ってちょうだい」、新録曲「ギラめきな!」を加えた全6曲が収められる。



（よろず～ニュース編集部）