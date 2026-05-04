時代を先取りしたルノー「超低燃費車」に再注目！

終わりの見えないガソリン価格の高騰もあり、ハイブリッドカーがすっかり定着した昨今。各自動車メーカーによるさらなる燃費性能の追求はとどまることを知りません。

しかし、最新のPHEV（プラグインハイブリッド）車であっても、リッター100kmという大台に達する市販モデルは存在しないのが実情です。

【画像】超カッコイイ！ これが全長約4mの「ちいさな“3ドア”ハッチバック」です！ 画像で見る（30枚）

そんななか、実はルノーが“究極のエコカー”とも呼べる革新的なコンセプトカー「エオラブ（EOLAB）」を、2014年の時点で発表していました。

エオラブは、2014年に開催された「パリモーターショー」で世界初公開された、4人乗りのハッチバック型コンセプトカーです。

最大のトピックは、なんといってもその常識破りな燃費性能です。当時のフランス政府が掲げていた「2リッター／100km」という目標を軽々と超え、欧州基準で「1リッター／100km（リッター100km）」という驚異の数値をマークしました。

パワートレインには、75psを発揮する1.0リッター直列3気筒ガソリンエンジンに、54psの電気モーターを組み合わせたPHEVシステム「Z.E.ハイブリッド」を搭載。これにクラッチを持たない斬新な3速トランスミッションを組み合わせ、電気モーター単独でも約60kmの走行を可能としています。

ボディサイズは、トヨタ「アクア」やホンダ「フィット」などと同じ「Bセグメント」に属し、全長約4mと日常使いしやすいコンパクトな設計です。

外観でひときわ目を引くのが、左右非対称のユニークなドアレイアウトです。徹底的な軽量化と後席へのアクセスのしやすさを両立するため、運転席（左側）は1枚ドア、助手席（右側）は2枚ドアの3ドア構造を採用。さらに右側はセンターピラーレスの「観音開き」になっており、乗り降りをスムーズにする工夫が凝らされています。

また、軽量化への執念も凄まじく、グラム単位でのダイエットが敢行されました。アルミニウムやマグネシウム、特殊樹脂などを惜しみなく使用したほか、ガラスの厚みを3mmまで削り、ブレーキシステムを小型化。その結果、ベースモデルである「クリオ（日本名：ルーテシア）」から約400kgもの減量に成功し、車両重量はわずか955kgと1トン切りを達成しました。

加えて、空力性能を極限まで高める「アクティブエアロ」も搭載しています。走行速度が時速70kmを超えると自動で車高が25mm下がり、フロントスポイラーやホイールの隙間を塞ぐフラップが展開。空気抵抗係数（Cd値）は0.235という極めて優秀な数値を叩き出しました。

残念ながら、エオラブは技術実証用のコンセプトカーであったため、このままの形で市販されることはありませんでした。

しかし、ここで培われた「クラッチレスのハイブリッド機構」などの最先端技術は、現在日本でも販売中の「ルーテシア E-TECH フルハイブリッド」などにしっかりと息づいています。

圧倒的なパワーやスピードとは違う、「極限まで少ない燃料で走る」という新しい価値観を提示したエオラブ。ルノーの高い技術力と、エコロジーへの本気度を示す歴史的な1台といえるでしょう。

※ ※ ※

そんなエオラブについてSNSでは、「1リッターで100kmは夢がある」「今でもインパクト十分」と、その燃費性能に驚く声が見られました。

デザイン面では、「観音開きドアが斬新」「左右非対称なのにまとまりがある」「フランス車らしい発想」といった評価も寄せられています。

さらに、「軽量化こそ正義」「最近のクルマは重いからこういう思想は魅力的」といった、955kgという軽さに注目するコメントもありました。

そのほか、「ルーテシア E-TECHの技術のルーツってこれなんだ」「今のハイブリッドにしっかりつながっているのが面白い」といった、現行モデルとの関係性に驚く声も見られました。

市販化こそされなかったものの、いま見ても先進性を感じさせるエオラブ。時代を先取りした1台として、改めて注目を集めているようです。