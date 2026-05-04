「かなり切ない」「移籍すべき」悪夢の降格から１年…２季連続二桁得点の日本代表MFを擁する仏２部クラブ、自動昇格が消滅でファン落胆「こんなチームに居ても…」
５月２日に開催されたリーグ・ドゥ（フランス２部）の第33節で、中村敬斗と関根大輝が所属する６位のスタッド・ドゥ・ランスが２位のル・マンとアウェーで対戦。１−１のドローに終わった。
この結果、残り１試合で自動昇格の可能性が消滅。リーグ・アン（１部）16位との入れ替え戦出場権を懸けたプレーオフ進出（３〜５位が出場）を目指すことになった。
最終節の最後の数分間で16位に落ち、入れ替え戦にも敗れて悪夢の降格となったS・ランスは昨夏、伊東純也（現ゲンク）らの主力を大量放出。それでも、11ゴールを挙げた中村は断固として手放さず、１年での１部復帰を目指していたが、自動昇格は叶わなかった。
この一報に、今季も10ゴールを挙げ、日本代表でも不可欠な存在となっている中村に対しては、次のような声が上がった。
「移籍しよう！」
「中村敬斗がいてこれはかなり切ないです」
「これで昇格できなんだら中村敬斗は移籍すべき」
「もう敬斗はこんなチーム居てもメリットが皆無だね」
「残念。プレーオフの可能性はあるので、がんばってほしい」
もし１部に昇格できなければ、今夏に中村が退団するのは、ほぼ間違いないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
この結果、残り１試合で自動昇格の可能性が消滅。リーグ・アン（１部）16位との入れ替え戦出場権を懸けたプレーオフ進出（３〜５位が出場）を目指すことになった。
最終節の最後の数分間で16位に落ち、入れ替え戦にも敗れて悪夢の降格となったS・ランスは昨夏、伊東純也（現ゲンク）らの主力を大量放出。それでも、11ゴールを挙げた中村は断固として手放さず、１年での１部復帰を目指していたが、自動昇格は叶わなかった。
この一報に、今季も10ゴールを挙げ、日本代表でも不可欠な存在となっている中村に対しては、次のような声が上がった。
「移籍しよう！」
「中村敬斗がいてこれはかなり切ないです」
「これで昇格できなんだら中村敬斗は移籍すべき」
「もう敬斗はこんなチーム居てもメリットが皆無だね」
「残念。プレーオフの可能性はあるので、がんばってほしい」
もし１部に昇格できなければ、今夏に中村が退団するのは、ほぼ間違いないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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