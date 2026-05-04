「かなり切ない」「移籍すべき」悪夢の降格から１年…２季連続二桁得点の日本代表MFを擁する仏２部クラブ、自動昇格が消滅でファン落胆「こんなチームに居ても…」

「かなり切ない」「移籍すべき」悪夢の降格から１年…２季連続二桁得点の日本代表MFを擁する仏２部クラブ、自動昇格が消滅でファン落胆「こんなチームに居ても…」