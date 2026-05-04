「なんてミスだ」「25ゴールは素晴らしいけど…」絶好機逸の上田綺世に現地で厳しい声「ファンは依然として批判的だ」

「なんてミスだ」「25ゴールは素晴らしいけど…」絶好機逸の上田綺世に現地で厳しい声「ファンは依然として批判的だ」