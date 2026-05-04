「なんてミスだ」「25ゴールは素晴らしいけど…」絶好機逸の上田綺世に現地で厳しい声「ファンは依然として批判的だ」
上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトは現地５月３日、エールディビジ第32節でフォルトゥナ・シッタルトと敵地で対戦。終盤に２ゴールを奪い、２−１の逆転勝利を飾った。
この試合に、直近のリーグ戦２試合連続ゴール中の上田は先発したなか、ゴールに絡む。０−１で迎えた84分、左からのジョーダン・ボスのクロスに反応。高打点で合わせたヘディングシュートは相手GKの好守に阻まれるも、その跳ね返りを渡辺が頭で押し込んだ。
貴重な同点弾を演出した一方で、76分にはゴール前でこぼれ球を拾ってビッグチャンスを迎えたが枠の上に外すなど、自身はノーゴールに終わった。
そんな上田についてオランダメディア『VOETBAL FLITSEN』は、「フェイエノールトにリードをもたらす絶好のチャンスを逃した」と伝える。
また「多くのゴールを決めているにもかかわらず、ファンは依然として上田に対して批判的だ」とし、「25ゴールは素晴らしいけど、上田はこういうチャンスを確実に決めないといけない」「なんてミスだ」「絶対にモノにしなければいけなかった」などの現地ファンの声を紹介している。
フェイエノールトは次節、10日にホームでAZと激突。上田は本領発揮なるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世が決定機を迎えるも…
この試合に、直近のリーグ戦２試合連続ゴール中の上田は先発したなか、ゴールに絡む。０−１で迎えた84分、左からのジョーダン・ボスのクロスに反応。高打点で合わせたヘディングシュートは相手GKの好守に阻まれるも、その跳ね返りを渡辺が頭で押し込んだ。
そんな上田についてオランダメディア『VOETBAL FLITSEN』は、「フェイエノールトにリードをもたらす絶好のチャンスを逃した」と伝える。
また「多くのゴールを決めているにもかかわらず、ファンは依然として上田に対して批判的だ」とし、「25ゴールは素晴らしいけど、上田はこういうチャンスを確実に決めないといけない」「なんてミスだ」「絶対にモノにしなければいけなかった」などの現地ファンの声を紹介している。
フェイエノールトは次節、10日にホームでAZと激突。上田は本領発揮なるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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