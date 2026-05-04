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ROOMIE 2026年2月26日掲載の記事より転載

家の中を見渡すと、単4電池って意外といろんなところで使われているんですよね。リモコン、キッチンタイマー、ワイヤレスマウスなどなど……。

ただ、単4電池って使いたいときに意外とない。切れるたびにコンビニやドラッグストアで買い足して、「面倒くさいなあ……」を繰り返していました。

そんな“電池あるある”に疲れて、“いつでも使える”を軸に単4充電池を探し始めていたところ、理想的なアイテムを発見しました！

ちょっと未来な「専用ケース付き充電池」

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こちら、imutoの「単4リチウム充電池」。

少し大きめの専用ケースに収まった状態で届きました。中に入っているのは、一見するとごく普通の単4電池。

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ケースのサイズは実測で約縦7.1×横7.1×厚み5.1cmほど。

手のひらに乗る程度のコンパクトさはありつつ引き出しの中でも埋もれにくそうな、ほどよい存在感があります。

ケース一体型で充電も収納もこれひとつ

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特徴的なのは、充電器そのものが収納ケースになっている点。

いわゆる“充電するときだけ使う機械”ではなく、普段から電池の定位置として機能してくれるんです。

単4電池って小さめなこともあって、「あとで使おう」って置いておくと、そのままなくしがちなんですよね……。これなら専用ケースがあるおかげで保管場所が自然と固定されるので、“どこに置いたか問題”は解決できそうです。

LED表示で充電状況がひと目でわかる

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側面にUSB-Cポートがあるので、電池が入った状態でケーブルを挿せば充電が開始され、LEDインジケーターが表示。充電状況をすぐ確認できます。

・緑色が点滅：充電中 ・緑色が点灯：充電完了 ・赤色：不適切または損傷した電池

という仕組みです。

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どの電池がどこまで充電できているかが視覚的にわかるため、「あれ、これ使えたっけ？」と悩むことも減りそう。

使いたいときにすぐ使えないのがストレスですからね……。これはありがたい！

電池は1〜8本まで好きな本数を充電可能。しかもスロットごとに独立して動作するため、1本だけの充電でも問題ありません。

約2.2時間で満充電×1,600回以上の充電に対応

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充電時間は約2.2時間で、就寝前にセットしておけば翌朝には一式まとめて使える状態になります。充電速度が速いこともありがたいですが、1300mWhと容量が多いのもうれしいポイント。

そして、これは充電池。1本あたり1,600回以上の充電サイクルに対応していて、使い捨て電池と比べると長期的にみればコストは抑えられます。

それに使い捨ての電池って廃棄が面倒なので、そういった意味でも充電池はある程度経済的だしラクだと個人的には感じます。

実際に使って感じた“ちょうどよさ”

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専用ケースで保存しておいて、使いたいときにすぐ使えるというのは想像以上に快適。

充電もケーブル1本で完結。専用充電器を常設する必要がなく、充電まわりがごちゃつかないのも助かるポイントです。

引き出しに入れておき、必要な本数だけさっと取り出して使う。この一連の流れがとてもスムーズで、地味ながら気持ちよさがあります……！

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単4電池はリモコンやワイヤレスマウス、キッチンタイマーなど、“主役ではないけれど確実に必要”な機器に使われがち。

気づけば家のあちこちに存在するからこそ、“いつでも使える状態”が整っている安心感は心強いです。

電池まわりの小さなストレスがひとつ減った感覚があります！

わが家の単4電池はこれに任せた

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ほかにも単3タイプや単3・単4の混合セットなどのバリエーションも展開されているので、用途に合わせて柔軟に選べるのもいいですね。

USBで充電できて、ケースでまとめて管理、1,600回以上繰り返し使えて、さらに大容量1300mAhで安定感もある。

日々の小さなストレスを確実に減らしてくれる存在になってくれました！