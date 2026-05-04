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YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「【2026年5月GW特別企画】iDeco・NISAで投資を始めよう （目指せ年間４５万ポイントで１億円の達成！）」を公開した。動画では、年間45万ポイントを投資に充てることで1億円達成を目指す戦略のもと、iDeCoとNISAを活用した具体的な投資ノウハウが解説されている。



動画はまず、物価上昇によるインフレ負けを防ぐために投資が不可欠であると説明し、iDeCoとNISAを推奨する。一方で、数ある投資商品の中で「そのほとんどがゴミファンドです」と断言。世界的な株価指数に連動するインデックスファンドであり、信託報酬が最安レベル、かつ純資産額が多いものを安心の基準として提示した。



続いて、iDeCoとNISAの制度を徹底比較する。対象年齢や拠出限度額、投資可能商品、引き出し制限の有無など、それぞれの特徴を詳細に整理。特にiDeCoについては、掛金全額が所得控除の対象となることで所得税や住民税が安くなる点や、受け取り時に退職所得控除等が適用される「強力すぎる節税効果」があると力説した。会社員や自営業などの区分ごとに具体的なシミュレーションを用いて、その威力を明らかにしている。



さらに、2026年12月に施行予定のiDeCoに関する法改正にも言及する。会社員の拠出限度額が月額6.2万円へ大幅増額されるなど、節税効果にさらなる好影響を与えるとし、今後の資産形成におけるiDeCoの重要性を改めて強調した。



動画の終盤では、松井証券やSBI証券といったおすすめの証券会社ランキングや、具体的な優良投資信託・ETFの銘柄をランキング形式で紹介している。日常のポイ活を投資に結びつけ、強力な非課税・節税制度を最大限に活用するための実践的な知識が詰まった内容となっている。