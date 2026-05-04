強風で東京湾アクアラインの通行止め続く　解除見通し立たず　ゴールデンウィークの“Uターン”渋滞も始まる

強風の影響で東京湾アクアラインでは現在も上下線で通行止めとなっているほか、高速道路では早くもUターンラッシュが始まっています。

日本道路交通情報センターによりますと、東京湾アクアラインは強風のため4日午前4時から袖ケ浦インターチェンジから川崎浮島ジャンクションの間の上り線と、川崎浮島ジャンクションから木更津金田インターチェンジの下り線で通行止めとなっています。

午後4時半現在も、解除の見通しは立っていません。

一方、高速道路では各地で渋滞が発生しています。

午後3時時点で、京葉道路上りの穴川インターチェンジ付近で11km、関越道の坂戸西スマートインターチェンジ付近で8kmの渋滞となっています。

ゴールデンウィークのUターンラッシュはすでに始まっていて、中央道上りの小仏トンネル付近では午後4時ごろにピークを迎え30km、東名高速上りは都夫良野トンネル付近で午後5時ごろ20kmの渋滞が予測されています。

現在、関東全域で強風注意報が発表されています。

最新の運行情報を確認しながら、事故などに十分注意してください。