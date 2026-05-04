なにわ男子・藤原丈一郎、新人マネージャーが“まさか”の間違い スタジオ爆笑
7人組グループ・なにわ男子の藤原丈一郎が、5日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』衝撃の身近な危険スペシャル」（毎週火曜 後9：00〜後9：54）に出演する。
【番組カット】再現VTRでは熱演！スタジオにも登場する富田鈴花
スタジオでは、ゲストの仰天トークを紹介する。藤原は、新人マネージャーの運転する車でなにわ男子の取材現場へ。しかし、新人だけに道に詳しくない様子で、入るスタジオを迷いながら地下へ向かうと「参加者の方ですか？」と尋ねられたという。「よくよく聞いたら…」と藤原が振り返ったまさかの間違い発覚にスタジオが爆笑に包まれる。
同番組には藤原のほか、MC・笑福亭鶴瓶、レギュラー・松島聡（timelesz）、アシスタント・杉原凜アナウンサー、ゲストの水沢林太郎、大沢あかね、富田鈴花、岡部大（ハナコ）が出演する。
【番組カット】再現VTRでは熱演！スタジオにも登場する富田鈴花
スタジオでは、ゲストの仰天トークを紹介する。藤原は、新人マネージャーの運転する車でなにわ男子の取材現場へ。しかし、新人だけに道に詳しくない様子で、入るスタジオを迷いながら地下へ向かうと「参加者の方ですか？」と尋ねられたという。「よくよく聞いたら…」と藤原が振り返ったまさかの間違い発覚にスタジオが爆笑に包まれる。
同番組には藤原のほか、MC・笑福亭鶴瓶、レギュラー・松島聡（timelesz）、アシスタント・杉原凜アナウンサー、ゲストの水沢林太郎、大沢あかね、富田鈴花、岡部大（ハナコ）が出演する。