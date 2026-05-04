＜ママ友づき合いの本音＞上辺だけ？ズッ友になれる？特別視しなくていい、ちょうどいい距離感とは
ママ友とのつき合いを、どう感じていますか？ 子どもの友だちのママだから？ それとも個人的に気が合うから？ 今回の投稿者さんは、ママ友とは刹那的な関係だと言います。
『どうせ上辺だけのつき合いなのに、なんでママ友が必要なの？ 親友や友だちのそれとは違うよね。まさか、子どもが成人してまでもつき合わないと思うが』
ママ友はそのときだけのつき合いと割り切るのもひとつの考え方かもしれません。ではほかのママたちはどう感じているのでしょうか。
あくまで表面的な関係だと割り切る声は少なくありません。自分のテリトリーに入られることを嫌い、上辺だけの関係が一番ラクだとのママもいました。
『情報ほしいだけだから、上辺だけでいいのよ。うちの子だらしないから、ママ友いないとやっていけない』
『必要というか、学校行事のときに情報交換の相手としてみんな会話しているだけだと思う。遠足の服装とか、感染症流行っているとかそんな話』
子どもを通じてつながっている以上、話題は自然と子ども中心になるのではないでしょうか。そこに深い友情を求めない人にとって、ママ友は子育てに関する情報交換の相手にすぎないのでしょう。ママたちの冷静な意見が続きます。
『上辺だけのつき合いを良好にするのも大事』
『そのときが楽しく過ごせればいいというだけの関係。ひとりよりも誰かがいるほうが寂しくない。利用し利用されているだけの関係』
ママ友を重要視せず、広く浅くつき合う。必要以上に踏み込まず、踏み込ませない。そのバランスを保つことが、大切だとの考え方がありました。
ママ友づき合い、楽しんでいるよ
一方で、「上辺だけ」とは言い切れない関係に発展することもあります。もちろん環境が変われば自然に疎遠になることもありますが、気が合えば関係は続くのかもしれません。子どもを介して知り合った関係でも、親しくなれば、子どもは関係なく友人になるのでしょう。
『ママ友を親友だと思っている。子が成人して自由になったので、友だちづき合いが活発になる』
『出産前に産婦人科の母親学級で知り合ったママ友。お互いにはじめての出産で、不安なときに仲良くなった。子どもたちは今年、成人した』
『子どもが成人しても、小学校からのママ友と旅行したりご飯行ったりしている。ママ友が必要だと思ったことはない。たまたま気が合う人がいただけ』
子育てという濃密な時間を共有した相手は、やがて「ママ友」という枠を越えることがあるのでしょうか。旅行やランチを楽しむ、子どもが巣立ったあとも続く関係。それも偶然の出会いからはじまった、たしかな友情なのでしょう。
子育ての思い出になる／助けられた
たとえ深いつき合いが続かなかったとしても、無意味だったわけではありません。つき合いがなくなっても、いい思い出として残ることがあるのでしょう。
『ママ友なら同じ年の子どもをもつ身として気軽に話ができるし、気になっていることを相談したり、情報もらったりして、いろいろ助かった。たまに遊びに行ったりして楽しかった』
『うちの子は成人しているし、もうつき合いはないけれど、ばったり会ったら話はするよ』
こちらのママは、子どもの呼び名が幼稚園時代のままで、懐かしさに笑い合うことがあるそうです。かつて同じ時間を共有したからこそ生まれる、穏やかなつながりです。
ママ友を特別視しなくていい。人それぞれの距離感で
結局のところ、ママ友との関係は人それぞれで考え方が違うのでしょう。投稿者さんが必要ないと思えばそれでいい。他人と同じである必要はないのかもしれません。
『ママ友だけ特別視しすぎ。知り合った場所が違うだけ。人が人と出会うさまざまなきっかけのなかで、ママ友だけが特別なわけない』
『どんなコミュニティでも、人が集まればある程度の交流は生まれる。イヤなら関わらなければいい』
『ママ友は、いてもいなくても構わないよ。期間限定でも、それはそれでいい』
ママ友は、数ある出会いのきっかけのひとつにすぎないのではないでしょうか。クラスメイトや同僚、ご近所づき合いと同じように、自然に生まれ、自然に変化していく関係なのでしょう。深くなりすぎて苦しくなるなら距離を置けばいいだけ。楽しいと感じるなら続ければいいのです。その選択は、誰かに合わせるものではないでしょう。
「どうせ上辺だけ」と切り捨てるのも、「一生の友」と期待しすぎるのも、どちらも少し極端なのかもしれません。ママ友は、子どもという共通点からはじまるひとつの縁です。その縁をどう育て、どう手放すかは人それぞれなのでしょう。必要かどうかを問うよりも、自分にとって心地よい距離を見つけること。それこそが、ママ友との向き合い方の答えではないでしょうか。