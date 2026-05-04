＜卓球＞世界選手権団体戦の連敗、中国ネットは「五輪に危機感」「気持ちまで負けるな」

英ロンドンで開催中の卓球の世界選手権団体戦で3日、中国男子がスウェーデンに敗れたことが中国SNSの微博（ウェイボー）で大きな話題となった。

中国男子は2日、初戦でイングランドに勝利したものの、第2戦の韓国戦に1-3で敗れ、3日の第3戦・スウェーデン戦でも2-3で敗北を喫した。

スウェーデン戦は第1試合と第4試合に世界ランキング1位の王楚欽（ワン・チューチン）が出場。いずれも3-0で勝利したが、林詩棟（リン・シードン）、梁靖崑（リアン・ジンクン）が臨んだ第2、第3、第5試合は、それぞれ2-3、2-3、1-3という結果だった。

これについて、中国メディアの澎湃新聞は「前の試合で中国男子は1-3で韓国に敗れ、2000年以来続いていた世界選手権団体戦の無敗記録が正式に断たれた」と説明。また、林に関し、「中国男子で2番目に世界ランクの高い林は約1年にわたって不調が続いている。成績の波と共に、世界ランクもかつての1位から6位に後退した」「26年初めには、けがで試合を欠場。この大会前にようやく復帰したが、期待されたパフォーマンスには届いていない」などと伝えた。

一方、中国のネットユーザーからは「オリンピック、ちょっと危ない気がする」「今の卓球界は前の世代が持っていたような献身、忍耐、勝ちに行くという気概をすでに失っている」という声やコーチ陣に問題があるとする声が上がる一方、「いい時期はこれから先にある」「自分を追い込み過ぎるな。負けるのはいいが、気持ちまで負けてはいけない」「もっと自信を持って！」などの声も寄せられた。（翻訳・編集/野谷）