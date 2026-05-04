3月の電気代「1万5000円」は、4月からどれくらい上がる？ 「補助がなくなる」と聞いて不安なのですが、わが家の請求額はどの程度増えるのでしょうか？

電気料金補助制度とは

物価高の状況から国民の生活を守るため、2026年1～3月使用分の電気代とガス代の補助が実施されていました。これは「電気・ガス料金負担軽減支援事業」とよばれる国の施策であり、家庭の電力使用量が特に大きくなる時期に値引きが行われた制度です。

国が電気・都市ガスの小売事業者へ補助を行い、その原資をもとに利用者の料金が値引きされる仕組みです。毎月の料金から自動的に値引きされていたので事前申請などは必要ありませんでした。

補助金は3月使用分で終了となるため、4月使用分からは電気代とガス代が高くなる家庭もあるでしょう。



補助により電気代はいくら安くなっていた？

「電気・ガス料金負担軽減支援事業」による電気代とガス代の値引き単価は、表1のようになっていました。

表1

1月使用分 2月使用分 3月使用分 電気（低圧） 4.5円／キロワットアワー 4.5円／キロワットアワー 1.5円／キロワットアワー 電気（高圧） 2.3円／キロワットアワー 2.3円／キロワットアワー 0.8円／キロワットアワー 都市ガス 18.0円／立方メートル 18.0円／立方メートル 6.0円／立方メートル

出典：経済産業省資源エネルギー庁「電気・ガス料金支援」を基に筆者作成

一般家庭で使用されているのは、低圧の電気が一般的です。値引き価格は電気やガスの使用量によって変わります。例えば、1月使用分の電気（低圧）で電気使用量が300キロワットアワーだと、電気代が1350円安くなる計算です。



補助がなくなると請求額はどのくらい上がる？

今回は「3月の電気代は1万5000円だったが補助がなくなるとどのくらい上がるのか？」ということなので、補助終了後の値上がり額を確認してみましょう。

東京都環境局の「家庭の省エネハンドブック」に掲載されている平均的な家庭（戸建住宅）の1月と3月の電気使用量（低圧）を基に、補助適用中の値引額を表2にまとめました。

表2

1月 2月 使用量 値引額 使用量 値引額 1人世帯 315キロワットアワー 1417.5円 262キロワットアワー 393円 2人世帯 443キロワットアワー 1993.5円 344キロワットアワー 516円 3人世帯 508キロワットアワー 2286円 400キロワットアワー 600円 4人世帯以上 563キロワットアワー 2533.5円 417キロワットアワー 625.5円

※筆者作成

例えば4人家族の場合、3月の値引額は625.5円でした。電気使用量が変わらなければ、補助が終了する4月分の電気代は、1万5000円に625.5円程度上乗せされることになるでしょう。

暖かくなってきて暖房器具の使用が減ることも考えられるため、電気使用量が少なくなれば、補助がなくなる分の影響を大きく受けることはないかもしれません。



3月の電気代（低圧）の値引単価は1.5円だったので、4月は「電気使用量×1.5円分」程度上がる可能性があると考えられる

物価高対策として国が電気代とガス代の補助を出していましたが、2026年3月分をもって終了となっています。電気代（低圧）を例に挙げて4人家族の平均的な家庭（戸建住宅）における3月の電気使用量から計算すると、値引額は625.5円でした。

補助が終了する4月も電気使用量が変わらなかった場合は、3月の値引額分が請求額に上乗せされるでしょう。しかし、暖房の使用量が減り電気使用量が少なくなることも予想されるため、大きく変化しない可能性もあります。



出典

経済産業省資源エネルギー庁 電気・ガス料金支援

東京都環境局 家庭における対策 家庭の省エネ対策のためのリーフレット等のご案内 2025家庭の省エネハンドブック（3ページ）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー