草磲剛が、ダイエットメソッドトーク中に突然トレーニング開始!?「スマホ見て歩いちゃ絶対ダメ！」

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稲垣吾郎、草なぎ剛（※「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）、香取慎吾による番組『ななにー 地下ABEMA』の#116が、5月3日20時よりABEMAにて放送された。

■次々飛び出す激変エピソードに、ななにーメンバーも大盛り上がり！

#116は、人気企画「私アレで激変しました！衝撃ビフォーアフター大公開SP第4弾」と題し、ダイエット・整形・メイクなどで驚愕の激変を遂げた5名が大集合。

はじめに、体重98kgから57kgまで激痩せし、Number_iの神宮寺勇太似に激変したという小松田さんが登場。小学生時代には阪神タイガースジュニアに選出され、2025年にホームラン王と打点王を獲得した佐藤輝明選手と同期、そして中学3年生のときに日本代表に選出され、4番バッターを務めたという驚きの経歴を明かす。しかし、パワーをつけるための1日7食の食トレが原因で中学卒業時には98kgまで激太りしてしまったそう。その後、甲子園常連の高校へ進学し、大学3年生で野球を引退したことからダイエットを決意したという小松田さん。

いよいよ稲垣の「激変フェイス、オープン！」の掛け声で現在の素顔が明かされると、そのあまりの変貌ぶりにスタジオからは「おぉー！すげぇー！」「別人じゃん！」と驚嘆の声があがり、一同は大盛り上がり。EXIT・りんたろー。らが「整形してないの？」と疑うほどのイケメンぶりに、小松田さんが「無整形です」とキッパリ否定する。そんな小松田さんが実践した「18時以降固形物NGダイエット」や「目元・鼻のマッサージ」といった独自のダイエットメソッドを紹介。中でも「正しい歩き方」の話題では、健康オタクの草なぎが突然床でトレーニングを始め、「スマホ見て歩いちゃ絶対ダメ！」と熱弁。さらに「足の裏に『ありがとう』って言わなきゃダメ！」と持論を展開し、スタジオは爆笑に包まれた。

番組後半には、番組史上初となる体重54kgから123kgへと「プラス69kg」の激太りをしてしまった“逆激変さん”として、総重量738kgのおデブアイドルグループ「びっくえんじぇる」の大橋さんが登場。

高校時代は54kgで「宇都宮の北川景子」と呼ばれていたという美少女時代の写真が公開されると、スタジオからは「めっちゃかわいい！」と絶賛の声が上がる。しかし、女優を目指して入った養成所で「あと5kg痩せないと売れない」と言われたストレスから、水とヨーグルトのみの生活を送り拒食症になってしまった壮絶な過去を激白。その後、過食症への反動で「2ヵ月で30kg増えた」と語り、再び「激変フェイス、オープン！」で現在の姿が明かされると、見事なビッグサイズへの変貌ぶりに「はあぁー!!」「大きいね!!」とスタジオは再び大盛り上がりをみせる。

現在は「1日に菓子パン20個」「緑茶ハイを30缶（約15kg）飲む」という驚きの食生活を明かし、「メンバー全員で叙々苑にランチに行ったら会計が18万5542円だった」「タクシーの後部座席にふたりしか乗れないため台数が増える」など、規格外のぽっちゃりエピソードを次々と披露。さらに、夏場の大型アイドルイベントでパフォーマンス直後に熱中症で倒れ、「スタッフに介抱してもらった」と話し、スタジオを驚かせる。そんな大橋さんは、現在ぽっちゃり女子向けファッション誌『ラ・ファーファ』のモデルになったことで自分に自信が持てるようになり、「今はめちゃくちゃ幸せです！」と満面の笑顔で語っていた。

他にも、24kgのダイエットで清楚系女優風に激変するも、過度な食事制限が原因で倒れて救急車で運ばれ「起きた時は血だらけで6針縫った」という驚きの経験を持つ琉那さんや、整形費用2000万円で人気ヴィジュアル系バンドマンに激変した毒牙メノさん、自己流メイクで激変後、8人から告白されたというサボンさんら驚きのビフォーアフターが次々と飛び出した『ななにー 地下ABEMA』#116は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中。

■次回は人気企画「年齢不詳の美女大集合」第3弾！

そして次回・5月10日夜20時から放送する『ななにー 地下ABEMA』#117は、人気企画「年齢不詳の美女大集合」第3弾をお届け。番組選りすぐりの見た目では年齢がわからない“年齢不詳美女”たちがスタジオに登場し、ななにーメンバーが実年齢を見破れるか予想バトルを繰り広げる。名探偵・稲垣が「大人っぽく見られちゃう方はリップを薄くして、幼い方は濃いめにする」とメイクから鋭い考察を披露。さらに「最近出かけた場所は？」「よく使う絵文字は？」といった質問に「富士山」「ピアノ」「ぴえん」と個性豊かな回答が続出し、大混乱となる事態に…。衝撃の結末をお見逃しなく。

(C)AbemaTV, Inc.

■番組情報

ABEMA『ななにー 地下ABEMA』#116

05/03（日・祝）20:00～

出演：稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾 ほか

■関連リンク

『ななにー 地下ABEMA』#116 放送URL

https://abema.go.link/8Iavj

『ななにー 地下ABEMA』#117 放送URL

https://abema.go.link/eq7pw

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