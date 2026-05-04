生まれて初めて選挙に行ったときの不思議な高揚感を、いまだに覚えている。投票用紙を受け取るときのドキドキ感や、“あの”鉛筆の手触り。あの瞬間、たしかに「ああ、わたしはこの国の一員なんだな」と思うことができた。でも、あれから十数年が経ったいまでは、一票を投じることにも慣れてきて、「この一票で、何かが変わるのだろうか？」と思うことも増えてきた。

参考：『エルピス』から『銀河の一票』へ 政治の話ではなく“私たちの話”として受け止めるために

そんなとき、“一票の重み”を思い出すきっかけをくれたのが、『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）だった。

本作は、政界を追い出された主人公・星野茉莉（黒木華）が、“政治参謀”として政治素人のスナックのママ・月岡あかり（野呂佳代）をスカウトし、都知事選に挑む……という選挙エンターテインメント。プロデュースを務めるのが、『エルピス―希望、あるいは災い―』（カンテレ・フジテレビ系）を生み出した佐野亜裕美ということもあり、放送開始前から期待値が爆上がりしていたのだが、初回からそのハードルを軽々と飛び越えてくるおもしろさがあった。

まず、茉莉とあかりの“シスターフッド”に、初回から涙が止まらなかった。2人は、「学生時代からずっと友達でした～」などというわけではない。ただ、茉莉の（おそらく）人生最悪の日に、出会ったのがあかりだった――それだけのこと。なのに、茉莉はあかりに惹きつけられ、あかりもその期待に応えるように、だんだんと心を許していく。疑い深いわたしは、「会ったばかりの人のことを、いきなり信じて大丈夫？」とも思ったが、あかりを演じているのが野呂佳代だからだろうか。「たしかに、信じちゃいたくなるよなぁ……」といつの間にか納得している自分がいた。

とくに印象的だったのが、第1話で茉莉が「影響ないですよね？ わたしが死んでも、あなたの人生には」と言ったときの、あかりの返事だ。

「そんなわけないでしょ！ 大だよ！ 影響大！ 言ってたじゃん、さっき。世界がぜんたい幸福にならないうちは、個人の幸福はあり得ないって。あなただって、世界の一部でしょ？ わたしが幸せでいるために、あなたにも幸せでいてもらわないと」

「“わたしが”幸せでいるために、あなたに幸せでいてもらわないと」と、“Iメッセージ”を用いて気持ちを伝えてくれるからこそ、押し付けがましさとは無縁で、驚くほど自然にスッと心に溶け込んでくる。だからこそ、茉莉も心を動かされたのだろう。一度どん底まで落ちた経験があるからこそ、あかりの明るさは温かい。

あかりが言うように、幸せな社会を作るためには、まずは“わたし”が幸せにならなければならない。それができたら、次は隣の“あなた”を幸せにする。そんな小さな連鎖が続いていけば、社会はより良いものになっていく……のかもしれない。一票の存在も、きっと同じだ。ただの一票に見えるけれど、その向こう側には無数の人生が広がっている。自分ひとりの声じゃ、社会は変わらない……なんて思うこともあるけれど、裏を返せば、その声がなければ変わらない未来も、たしかにある。

本作のプロデューサー・佐野亜裕美は、「このドラマの放送後に投票率を0.1%でも上げることを目標に掲げている」という。（※）0.1%――それは、“たったひとり”の意識の変化が積み重なった数字でもある。誰かの「行ってみようかな」が重なったとき、社会はほんの少し、でもたしかに動き出す。このドラマは、そんな一歩が生まれる瞬間を、そっと照らしてくれる作品になるのだろう。

参照※ https://realsound.jp/movie/2026/02/post-2303551.html

（文＝菜本かな）