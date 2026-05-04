Ｂ２リーグのレギュラーシーズンは先月２６日に全日程を終了した。優勝を目標に掲げたベルテックス静岡は１５勝４５敗で西地区最下位と低迷。リーグ全体でも１４チーム中１２位に終わり、Ｂ２参入３シーズン目で初めてプレーオフ進出を逃した。戦前は優勝候補の一角にも挙げられながら、開幕から低空飛行。２度の１１連敗を喫するなど迷走した原因を探った。

ベルテックスがスタートからつまずいた。開幕直前にけが人が続出。特に、ガード陣の負傷が相次いだ。新司令塔として期待されたＰＧ柏倉哲平（３１）が開幕戦に間に合わなかったのが、ほころびの始まりだった。

不運は重なった。元日本代表ＰＧ橋本竜馬（３８）が開幕４試合目に負傷。森高大ヘッドコーチ（３６）の計算が狂った。「ＰＧが定まらなかったのが痛かった」。頼りだった経験豊富なベテランは一時はコートに戻ったものの、今季は１６試合の出場にとどまった。

主力ＰＧ２人を欠き、左アキレス腱断裂から復帰した鍋田隆征（２４）を中心に据えるしかなかった。本来ＳＦのクリス・エブ・ンドウ（３２）やＳＧ橋本尚明（３３）が緊急的にＰＧを務めたが、付け焼き刃だった。開幕３戦目から７連敗。２勝２敗の後、１１連敗して３勝２１敗と大きく出遅れ。昨年に続き、特別指定選手として１６３センチの山本愛哉（２２）が途中加入し、持ち直した時期もあったが、その山本も左肩負傷で１か月離脱。けが人が戻っても、新たな負傷者が出る“負の連鎖”は止まらなかった。

シーズン６０試合の８割に当たる４８試合以上に出場したのは４選手のみ。Ｂ２リーグ１４チームの中で最も少なかった。「メンバーが定まらず、目の前の相手に対策するのが精一杯だった。チームとして熟成させる時間がなかった」と、指揮官が嘆いた。開幕前のロスター（特別指定選手、ユース育成枠を除く）１３人が一度もそろうことがないのは異例の事態だった。

スポーツにけがはつきもの。負傷者続出の要因は様々だが、自前の体育館がないのがその一つだろう。今季は静岡市内の企業に体育館を借りた。チーム関係者は「リングを新調したり、トイレをきれいにしてもらうなど最大限の配慮をしていただいた」と、感謝。だが、選手がコンディション調整を行いたい時に使用できないなど、施設を持たないチームの泣き所だった。冷房が欠かせない夏場は公共体育館を渡り歩く「浮草生活」を強いられた。

体が資本のプロスポーツ軍団。２０３０年のプレミア入りを本気で目指すチームにとって「専用練習場」は喫緊の課題となる。（塩沢 武士）