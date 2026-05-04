試合後、ロバーツ監督が取材対応

【MLB】ドジャース 4ー1 カージナルス（日本時間4日・セントルイス）

ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地で行われたカージナルス戦に「1番・指名打者」で先発出場。3打数無安打2四死球と4試合連続で無安打に終わった。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「彼が不満をためていることを理解している」と大谷の気持ちに寄り添った。

4-1で快勝し連敗は4でストップ。ただ、チームの顔である大谷は快音を響かすことができなかった。第2打席で四球、第4打席では死球を受け、2度出塁したが安打は出ず。指揮官は「間違いなく彼の基準は高い。私たちも全員（大谷に対して）そう」と、大谷が求めるレベルの高さにふれた。

その上で「彼が不満をためていることを私は理解している」と言及。ただ、日々の大谷からそういった“負のオーラ”を感じることはないという。「彼の振る舞いからそれは感じられない。いつか脱出するのは分かっているが、メカニック（打撃フォーム）の部分で少し修正が必要だと感じている」と明かした。

大谷は今季ワーストとなる19打席連続無安打となったが、ロバーツ監督は「近いうちに（感触を）取り戻すと言っていいだろう」と復調を予告。5日（同6日）の敵地・アストロズ戦に先発予定だが、打撃不振が投球に及ぼす影響については「ノー。そうなるとは思わない」と否定した。

ドジャースは連敗を4で止め、5月初勝利をあげた。あとは大谷が調子を取り戻せば、さらに勢いが加速していくはずだ。（Full-Count編集部）