米30億円大会はキャメロン・ヤングが今季2勝目 松山英樹53位 久常涼は65位
＜キャデラック選手権 最終日◇3日◇トランプ・ナショナル・ドラル ブルーモンスターC（フロリダ州）◇7739ヤード・パー72＞米男子ツアーの新規開催のシグネチャーイベントは、最終ラウンドが終了した。
〈連続写真〉松山英樹のスイングのポイントは大きなトップ?
「マスターズ」以来3試合ぶり出場の松山英樹は、37位から出たこの日、4バーディ・3ボギーの「71」とスコアは伸ばしたものの、トータル2アンダー・53位タイと順位を落として4日間を終えた。2週前の「RBCヘリテージ」以来の出場となる久常涼は、4バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「72」。トータル2オーバー・65位タイとなっている。優勝したのは世界ランキング4位のキャメロン・ヤング（米国）。初日首位で飛び出すと、最終日は2位に6打差をつけてスタート。この日も6バーディ・2ボギーの「68」で回り、トータル19アンダーまで伸ばした。初日から首位を守る完全優勝で“第5のメジャー”と呼ばれる「ザ・プレイヤーズ選手権」以来、今季2勝目を挙げた。優勝賞金360万ドル（約5億7240万円）を手にした。6打差の2位には、世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）。マスターズから出場3試合連続2位となった。7打差の3位にはベン・グリフィン（米国）、8打差の4位タイにはこの日「64」をマークしたアダム・スコット（豪州）、セップ・ストレイカ（オーストリア）、キム・シウー（韓国）の3人が入った。10年ぶりにドナルド・トランプ米大統領が所有するトランプ・ナショナル・ドラル ブルーモンスターCで行われた。賞金総額2000万ドル（約31億8000万円）。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
優勝賞金5億7000万円 キャデラック選手権の成績
金額がすごい！ 米国男子賞金ランキング
PIFがLIVゴルフへの資金打ち切りを正式発表 会長は辞任、新体制で継続へ「将来的な成功のため尽力」
キャメロン・ヤングがマスターズで投入した、『GTS』フェアウェイの本格供給がスタート
原英莉花が9位 米女子の最終成績
〈連続写真〉松山英樹のスイングのポイントは大きなトップ?
「マスターズ」以来3試合ぶり出場の松山英樹は、37位から出たこの日、4バーディ・3ボギーの「71」とスコアは伸ばしたものの、トータル2アンダー・53位タイと順位を落として4日間を終えた。2週前の「RBCヘリテージ」以来の出場となる久常涼は、4バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「72」。トータル2オーバー・65位タイとなっている。優勝したのは世界ランキング4位のキャメロン・ヤング（米国）。初日首位で飛び出すと、最終日は2位に6打差をつけてスタート。この日も6バーディ・2ボギーの「68」で回り、トータル19アンダーまで伸ばした。初日から首位を守る完全優勝で“第5のメジャー”と呼ばれる「ザ・プレイヤーズ選手権」以来、今季2勝目を挙げた。優勝賞金360万ドル（約5億7240万円）を手にした。6打差の2位には、世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）。マスターズから出場3試合連続2位となった。7打差の3位にはベン・グリフィン（米国）、8打差の4位タイにはこの日「64」をマークしたアダム・スコット（豪州）、セップ・ストレイカ（オーストリア）、キム・シウー（韓国）の3人が入った。10年ぶりにドナルド・トランプ米大統領が所有するトランプ・ナショナル・ドラル ブルーモンスターCで行われた。賞金総額2000万ドル（約31億8000万円）。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
優勝賞金5億7000万円 キャデラック選手権の成績
金額がすごい！ 米国男子賞金ランキング
PIFがLIVゴルフへの資金打ち切りを正式発表 会長は辞任、新体制で継続へ「将来的な成功のため尽力」
キャメロン・ヤングがマスターズで投入した、『GTS』フェアウェイの本格供給がスタート
原英莉花が9位 米女子の最終成績