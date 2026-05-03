明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１４節（３日）、鹿島がホーム町田戦で１―１からのＰＫ戦を４―２で制し、勝ち点２を獲得。２日に暫定首位に立ったＦＣ東京から首位を奪回した。

前節アウェー東京Ｖ戦で９０分間で初黒星を喫した鹿島に対し、町田はＦＷ相馬勇紀を除きアジアチャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）決勝戦（４月２５日）のスタメンを並べてきた。前半は町田の得意とするセットプレーで苦しい場面が続くも、ＧＫ早川友基が素早い反応でゴールマウスを死守。０―０で折り返した。

後半５分には鹿島が先制。右サイドからＭＦ柴崎岳がヘディングでパスを送り、ＦＷレオセアラが頭で押し込んだ。しかし、同８分には失点を許し、１―１の同点で終えＰＫ戦に突入。鹿島はキッカー全員が成功させて勝利を挙げた。

鬼木達監督は試合後に「少し前半のところで（背後の）狙いを持ちすぎていた分、もう少し主導権を取れれば良かった。それでも（失点を）０で抑えてセットプレーで先制できた。ただ、得点した後の失点が少しもったいなかった」と振り返った。

この日の町田は決勝で敗れたＡＣＬＥを終えたばかり。過密日程をこなしてきたライバルには「ＡＣＬＥを戦って、連戦で我々と戦っても崩れることなく戦う姿は、本当にすごいなと思う。簡単なことではないので、我慢強く戦いながら、自分たちの強みを出す。向こうでもそういう戦い方をしていたと思う。そういうのは大事になるし、勉強になるようなゲームだった」とたたえた。

鹿島は来季のＡＣＬＥ本戦の出場が決定。過密日程をこなす町田の戦いに感銘を受けたようだ。