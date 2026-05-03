むき出しの原因は当時の米軍戦術

2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻では、ドローンによるトップアタック（車体上部への攻撃）で損傷を受けるケースが続出し、「コープケージ（鳥かご）」と呼ばれる金網を張るなどの対策を取らざるを得なくなりました。しかし、過去には上部の防御をそもそもまったく考慮しておらず、“むき出し”だった車両も存在しました。そのひとつが、第二次世界大戦中にアメリカで開発された駆逐戦車です。

【むき出しすぎでしょ!!】これが、駆逐戦車の砲塔の上部です（写真）

M10「ウルヴァリン」、M18「ヘルキャット」、M36「ジャクソン」などに代表されるこれらの戦闘車両は、アメリカ陸軍のみならず、イギリスやフランスなど連合軍各国に供与されましたが、厳密には戦車ではなく、対戦車自走砲の一種です。

見た目は戦車そのものですが、実際には砲塔に屋根がなく、オープントップ（露天）構造となっています。なぜこのような特徴的な構造が採用されたのかというと、アメリカが第二次世界大戦に参戦する直前に考案された戦術に理由があります。

アメリカ陸軍は、第二次世界大戦への参戦直前である1941年12月3日、「戦車駆逐大隊」を創設しました。この部隊の基本方針は「探し出し、攻撃し、駆逐せよ」です。敵戦車が出現した際には、迅速に現場へ急行し、いわば“火消し役”として行動することが求められていました。

当時、この部隊に配備された車両は戦車ではなく、GMC（Gun Motor Carriage）と呼ばれるハーフトラックの戦闘室に榴弾砲を搭載した車両や、軍用トラックの荷台に対戦車砲を搭載したものが主流でした。

むき出しには大きな意味があった？

これらは、機動性を重視した“動く対戦車砲”といえるものです。なぜこのような発想に至ったのかというと、当時のアメリカ陸軍では、戦車同士が戦う状況は偶発的な“遭遇戦”に限られると考えられていたためです。そのため、機動力を生かして敵より先手を打ち、戦車を撃破する役割は、「専門家」である戦車駆逐大隊に担わせようという考え方が採られていました。



市街地戦を行うM36「ジャクソン」（画像：アメリカ国立公文書館）



しかし、実際に参戦して北アフリカでドイツ軍との戦闘が始まると、戦車駆逐大隊の装備する火砲や車両では、ドイツ戦車に対して非力であることがすぐに明らかになります。

この問題を解決するため、アメリカは急遽、M4中戦車の車体を流用し、50口径3インチ（76.2mm）砲を搭載したM10駆逐戦車を開発し、1942年6月に制式化しました。このときオープントップの砲塔が採用されましたが、これは軽量化に加え、3人の乗員が肉眼でいち早く敵戦車を発見し、有利な位置へ迅速に移動することで、先制攻撃や待ち伏せを行いやすくするためでした。

その後も、M18「ヘルキャット」やM36「ジャクソン」など、類似の駆逐戦車が制式化されますが、いずれもM10と同様にオープントップ砲塔を採用しています。なお、一見すると防御力に不安があるように思えますが、近距離で戦車を相手にする場合、砲塔については正面装甲が十分であれば、砲弾は直射のため頭上に降り注ぐことはほとんどありません。実際、砲塔が直接攻撃を受けるケースは多くなかったようです。

さらに、アメリカ軍を中心とする連合軍は、欧州戦線においてほぼ全期間にわたり航空優勢をほぼ維持していたため、上空からの攻撃の脅威も比較的低く、運用上の大きな問題はありませんでした。

また、偵察機に発見される可能性も比較的低く、機敏に行動して敵の側面や背後を突く戦法も多用されました。ただし、敵戦車に先に発見された場合や、対歩兵戦においては装甲の薄さが弱点となるため、戦場に急行し攻撃後は即座に離脱する、いわゆるヒット・アンド・アウェイ戦法を徹底することが前提となっていました。

しかし、戦車と比べて目覚ましい戦果を挙げたわけではなく、また戦車自体が全周旋回砲塔を備え、同等の火力と機動力を持つようになると、防御力の劣る専用車両を別系統で生産する必要性は薄れました。その結果、戦後は次第に姿を消すことになります。

実はドイツにも似たようなコンセプトの車両があった

ちなみに、第二次世界大戦中にはドイツ軍でも、既存戦車の生産ラインを流用しつつ、生産が複雑な砲塔を撤去し、代わりに砲を車体に直接搭載する対戦車自走砲が開発されています。



マルダーIII（画像：ドイツ連邦公文書館）



これらの車両は、初期の「マルダー」シリーズこそ上部がむき出しの構造でしたが、後に登場した「ヘッツァー」は密閉式の戦闘室（固定式上部構造）を備えていました。「ヘッツァー」は、大戦後半にドイツ軍が採用した、敵の進入路に待ち伏せる機動防御戦術において運用されると、その真価を発揮するようになります。

同じく「戦車を駆逐（排除）」する車両ではありますが、アメリカ軍の駆逐戦車は攻勢的な運用、すなわち“攻めの待ち伏せ”に特化していたのに対し、ドイツ軍の車両は防御的な待ち伏せに特化していました。そのため、車体構造には大きな違いが生まれたといえるでしょう。