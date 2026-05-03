5月3日、京都競馬場で行われた10R・朱雀ステークス（4歳上3勝クラス・芝1200m）は、北村友一騎乗の1番人気、ルシード（牡4・美浦・田島俊明）が快勝した。1.1/2馬身差の2着にサウスバンク（牝4・栗東・吉岡辰弥）、3着にレッドエヴァンス（せん5・栗東・東田明士）が入った。勝ちタイムは1:06.8（良）。

2番人気でD.レーン騎乗、コウセキ（牡4・栗東・西園翔太）は、9着敗退。

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朱雀S・ルシードと北村友一騎手

ロスなく立ち回り快勝

北村友一騎乗の1番人気、ルシードが差し切り勝ちを決め、オープン入りを果たした。スタートはあまり早くはない印象も、すぐにリカバリーして3、4番手へ。道中はインでロスなく立ち回り、スムーズに直線へ向かった。直線では外へ持ち出すと、ゴール前で際立つ伸び脚を発揮。きっちりと差し切り、人気に応える内容で勝利を収めた。

ルシード 15戦4勝

（牡4・美浦・田島俊明）

父：スクリーンヒーロー

母：ローゼンタール

母父：ロージズインメイ

馬主：Gリビエール・レーシング

生産者：岡田スタツド